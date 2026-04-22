Confirma Sheinbaum operación con agentes extranjeros en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que un operativo incluyó a extranjeros sin autorización federal, lo que violó protocolos legales

Al confirmar que un operativo en Chihuahua incluyó la participación de personas extranjeras sin autorización del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se activó una revisión institucional y una solicitud formal de información al gobierno de Estados Unidos.

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El operativo correspondió al desmantelamiento de un laboratorio, en el que participaron autoridades estatales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobierno federal señaló que las fuerzas armadas no tenían conocimiento de la presencia de extranjeros durante la intervención.

Sheinbaum informó que dialogará con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras su solicitud de reunión por el operativo. Indicó que instruyó a Rosa Icela Rodríguez y a Omar García Harfuch a establecer contacto previo con la mandataria estatal.

Señaló que la declaración de Campos sobre la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional es correcta en cuanto al apoyo en desmantelamientos, pero precisó que la Defensa no fue informada sobre la presencia de extranjeros. Subrayó que los gobiernos estatales no pueden coordinar acciones de seguridad con otros países sin intervención federal.

“Esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos”, declaró al advertir que cualquier colaboración en materia de seguridad con otro país debe pasar por el gobierno federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La mandataria explicó que la Ley de Seguridad Nacional establece que agentes extranjeros solo pueden intercambiar información y no ejecutar acciones operativas en territorio nacional, además de que deben estar acreditados y reportar sus actividades.

“Nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos”, afirmó Claudia Sheinbaum, al precisar que la cooperación bilateral se mantiene mediante intercambio de inteligencia y sin presencia directa de personal extranjero.

El gobierno federal envió una nota diplomática al embajador de Estados Unidos para solicitar detalles del operativo y determinar si hubo violaciones al marco bilateral. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició una revisión para esclarecer responsabilidades.

La presidenta indicó que este caso no corresponde a una diferencia política, sino a la aplicación de la ley en materia de seguridad nacional, que obliga a centralizar la cooperación internacional en el ámbito federal.