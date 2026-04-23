Confirma Sheinbaum propuesta de Roberto Lazzeri como embajador de México en EU

La presidenta subrayó que el perfil responde al contexto actual de la relación bilateral, donde el comercio es uno de los ejes principales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno propuso a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, en sustitución del actual titular, Esteban Moctezuma Barragán, en un proceso que deberá ser validado por autoridades estadounidenses.

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La mandataria explicó que el nombramiento sigue un procedimiento diplomático que incluye la notificación formal al gobierno de Estados Unidos y la aceptación del perfil propuesto antes de hacerlo público de manera definitiva.

“Tiene que seguir todo un procedimiento, primero se envía a Estados Unidos y se espera su aceptación”, declaró Sheinbaum al detallar el proceso que rige la designación del representante mexicano en Washington.

Indicó que Lazzeri cuenta con experiencia en la Secretaría de Hacienda y en Nacional Financiera, donde impulsó el aumento de créditos y la creación de fondos para innovación tecnológica en el sector productivo.

La presidenta subrayó que el perfil responde al contexto actual de la relación bilateral, donde el comercio es uno de los ejes principales, junto con la atención a comunidades mexicanas en territorio estadounidense.

“Hoy el tema principal con Estados Unidos es el tema comercial”, señaló la mandataria al justificar la selección de un perfil con trayectoria económica y vínculos con contrapartes estadounidenses.

Sobre el actual embajador, Esteban Moctezuma, informó que mantiene funciones en temas prioritarios como transporte y la reapertura de la frontera para exportaciones ganaderas, además de participar en negociaciones bilaterales.

La presidenta adelantó que Moctezuma será propuesto para otro cargo dentro del gobierno federal o en el exterior, sin precisar aún la posición, como parte de los ajustes en el equipo diplomático.