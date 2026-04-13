La Cancillería confirmó la muerte de Alejandro Cabrera Clemente en un centro de detención en Luisiana

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, murió el 11 de abril de 2026 mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en el Centro Correccional Winn, en Winnfield, Luisiana. La causa del fallecimiento permanece bajo investigación

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Personal del centro encontró al detenido inconsciente y activó protocolos médicos de emergencia. Fue trasladado al Winn Parish Medical Center, donde un médico confirmó su fallecimiento a las 8:51 de la mañana. El Consulado de México en Nueva Orleans recibió la notificación y activó el protocolo consular en coordinación con el Consulado General en Atlanta.

El expediente migratorio indica que Cabrera Clemente ingresó a Estados Unidos sin inspección hace más de dos décadas. Fue detenido el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee, y trasladado cinco días después al centro en Luisiana, donde permanecía en espera de deportación. El ICE reportó antecedentes administrativos y penales dentro de su registro.

La Cancillería ubicó el caso dentro de un patrón documentado. Entre 2025 y abril de 2026, al menos 15 personas mexicanas han muerto bajo custodia o en operativos vinculados al ICE. El registro incluye seis fallecimientos por complicaciones médicas, cuatro por suicidio, dos en operativos migratorios y uno en un tiroteo, con presencia en California, Georgia, Arizona, Texas, Florida y Missouri.

COMUNICADO. "SRE informa acciones inmediatas tras nuevo lamentable fallecimiento de una persona mexicana bajo custodia ICE".https://t.co/dF1cdMIwme pic.twitter.com/DpUfQuDueo — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 13, 2026

La SRE informó que mantiene comunicación con autoridades estadounidenses para conocer las circunstancias previas al fallecimiento. La dependencia también indicó que, junto con la familia y el equipo jurídico, se analizarán las acciones legales a seguir.

La SRE expresó preocupación por la recurrencia de muertes en centros de detención migratoria. Señaló que la repetición de estos casos refleja deficiencias graves en las condiciones de resguardo de personas detenidas, las cuales consideró incompatibles con estándares de derechos humanos y protección a la vida.

El sistema de detención migratoria opera a gran escala. Desde enero de 2025, más de 177 mil personas mexicanas han sido detenidas por el ICE y más de 13 mil permanecen en custodia activa. Este volumen incrementa la presión sobre servicios médicos, supervisión y condiciones de estancia en centros, algunos bajo administración de terceros.

El ICE informó que aplica protocolos médicos obligatorios que incluyen evaluaciones iniciales en las primeras 12 horas, revisiones completas en 14 días y acceso continuo a atención de emergencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con autoridades estadounidenses y reiteró que continuará con acciones legales y diplomáticas para esclarecer los hechos.

Como medida inmediata, la Cancillería instruyó a la red consular mexicana a reforzar las visitas diarias a centros de detención de ICE. También reiteró que las personas mexicanas pueden acudir a su consulado o contactar la Línea de Apoyo Consular Mexicana. El gobierno federal indicó que continuará el uso de vías legales y diplomáticas para atender estos casos.