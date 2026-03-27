Los cinco integrantes revisarán los perfiles y presentarán tres quintetas para que sean votadas en el pleno

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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados designó a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación del INE, encargado de revisar a aspirantes a consejerías del Instituto Nacional Electoral.

El acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria establece la integración del organismo que conformará quintetas de aspirantes al INE para elegir a tres nuevos consejeros electorales.

La designación fue aprobada por Morena, PT, PVEM y MC, con abstención del PAN y sin la firma del PRI.

El comité estará integrado por perfiles de la Cámara de Diputados y la CNDH, con experiencia en derecho electoral y procesos jurisdiccionales.

Entre los integrantes destacan especialistas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y académicos en instituciones públicas.

El Comité Técnico de Evaluación deberá seleccionar a los mejores perfiles bajo criterios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad.

Se elegirán tres consejeros del INE para el periodo 2026-2035, con fecha límite el 22 de abril.

En caso de no lograr mayoría calificada, se aplicará un proceso de insaculación para definir a los nuevos consejeros electorales.