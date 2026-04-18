Congreso capitalino plantea reforzar campañas de donación de órganos en toda la ciudad

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La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México deberá fortalecer, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, las campañas de difusión sobre donación de órganos en las 16 alcaldías, con el propósito de fomentar entre la población una cultura de concientización que contribuya a salvar vidas.

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La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México informó sobre un Punto de Acuerdo presentado por los diputados Noria Arias Contreras y Pablo Trejo Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, en el que solicitan ampliar la información sobre los beneficios de la donación altruista de órganos y utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para llegar a un mayor número de personas.

La propuesta también plantea que la dependencia capitalina impulse campañas educativas dentro de las instituciones de salud pública de la capital, a fin de que el personal médico promueva entre los pacientes y sus familias la donación de órganos.

Los legisladores señalan que la demanda de trasplantes rebasa la capacidad de respuesta del sistema de salud, lo que mantiene una diferencia constante entre el número de personas que requieren un órgano y la cantidad de procedimientos que efectivamente se realizan.

Uno de los principales problemas es la escasez de donaciones, debido a que la obtención de órganos, tejidos y células depende de la voluntad altruista de las personas. Esta condición limita la disponibilidad de órganos frente al aumento de la demanda.

“Si bien se han implementado estrategias para facilitar la manifestación de la voluntad de donación, incluyendo herramientas digitales y campañas informativas, persisten barreras culturales, sociales y de información que inciden en la baja participación de la población, así como en la falta de certeza de las familias al momento de tomar decisiones”, señalan en el Punto de Acuerdo.

De acuerdo con los datos más recientes del Registro Nacional de Trasplantes, actualmente hay 15,456 personas en espera de un riñón; 1,905 de una córnea; 189 de hígado; 24 de corazón; 12 de un trasplante combinado de hígado y riñón; 2 de páncreas; y 2 de pulmón.

En lo que va de 2026 se han realizado 638 trasplantes de córnea; 545 de riñón; 56 de hígado; 13 de corazón; 2 procedimientos combinados de riñón-riñón; 1 de pulmón; y 1 de páncreas.

El sistema de donación y trasplantes en México es coordinado por la Secretaría de Salud federal, a través del Centro Nacional de Trasplantes, instancia en la que participan las entidades federativas, instituciones públicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de salvar vidas y mejorar la calidad de vida de quienes necesitan un trasplante.