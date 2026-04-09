Congreso CDMX aprueba reforma para proteger a estudiantes de medicina en hospitales

Será obligación de las instituciones garantizar entornos formativos dignos, ante las denuncias de violencia contra residentes e internos

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma a la Ley de Salud de la capital del país para eliminar toda forma de discriminación hacia los estudiantes de medicina y garantizar la protección de sus derechos humanos, ante las constantes denuncias de abusos contra residentes e internos en hospitales de la capital.

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Ante diversos casos de violencia y maltrato hacia médicos residentes en los sistemas hospitalarios, el diputado Paulo García de Morena señaló que la reforma establece acciones institucionales para promover entornos formativos dignos, priorizando el respeto a los derechos humanos y la salud mental del personal médico en etapa de especialización.

El dictamen aprobado señala que el burocratismo, la sobrecarga laboral, falta de mantenimiento y deterioro de las instalaciones, del equipamiento, insumos y medicamentos, el incremento de la violencia también ha alcanzado a médicos y personal de hospitales y a esto se suma una deficiente gestión y falta de homogeneidad de protocolos en la incidencia de malas prácticas dentro del gremio médico y su gestión dentro de clínicas y hospitales, en sus tres niveles de atención.

Añade que investigaciones académicas revelan que cuando los pasantes del servicio social son internos o están cursando una residencia médica, son víctimas de acoso laboral, hostigamiento por parte de sus compañeros con grados superiores y autoridades responsables de las clínicas, quedando colocados en una complicada situación jurídica donde se reconoce su participación como empleados en las clínicas y centros de salud, pues asumen una limitada cantidad de responsabilidades frente a los pacientes, pero no se les reconoce un salario pues aún se encuentran estudiando y su remuneración es sufragada en forma de becas. Además, se les exigen jornadas de larga duración, en condiciones precarias.

Agrega que una investigación del Instituto de Salud de Jalisco señaló que los estudiantes de medicina que cursan un internado o una residencia tienen una mayor propensión a sufrir síntomas de desgaste laboral, uso de sustancias e ideación suicida. Este último hecho, el suicidio, es la segunda causa de muerte entre alumnos de medicina y la presencia de altos niveles de desgaste laboral fue el factor que representó un mayor riesgo al presentar ideas pasivas de muerte; aquellos que lo reflejaron tenían un riesgo 18 veces más alto.

🏛️🧴🥤📦 El #CongresoCDMX dio curso, con modificaciones, a reformas a la Ley de Salud de la #CDMX. pic.twitter.com/heVmId2zb9 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) April 8, 2026

El diputado Paulo García, impulsor de la propuesta, señaló que la aprobación representa un paso importante para transformar la cultura formativa dentro del sector salud: “Esta aprobación representa un avance en la lucha por dignificar las condiciones de las y los estudiantes de medicina. Creemos que se puede formar sin generar violencia y dejando atrás la cultura punitiva e individualista de la academia”, apuntó.

El dictamen, aprobado por unanimidad, agrega un artículo en la Ley de Salud que busca impulsar la capacitación ética y la promoción del respeto a los derechos humanos dentro de instituciones de salud públicas de la capital. De igual manera, se incorporan acciones para atender y proteger la salud mental de las y los profesionales de la salud en formación.

A través de los cambios legales se establecen medidas para prevenir y erradicar prácticas de discriminación y maltrato hacia estudiantes de medicina y residentes. La Secretaría de Salud deberá fortalecer programas sociales de formación médica garantizando la protección de derechos de internos de pregrado, servicio social y residencias médicas.

El Congreso concluyó que contribuir a la construcción de espacios de formación médica libres de violencia, reconociendo que mejores condiciones para quienes se preparan en el sistema de salud se traducen en una mejor atención para la ciudadanía.