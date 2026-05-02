La diputada Yolanda García Ortega (PVEM) advirtió que en la CDMX se han registrado nueve casos de acoso judicial que fomentan la autocensura

El incremento de 143 por ciento en los casos de acoso judicial en México -con 51 registros en 2025, nueve de ellos en la Ciudad de México- colocó en el Congreso capitalino una iniciativa para frenar el uso de demandas por daño moral como mecanismo de presión contra periodistas, activistas y voces críticas, presentada por la diputada Yolanda García Ortega.

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La legisladora del Partido Verde Ecologista de México advirtió que la ausencia de criterios claros en la legislación civil ha permitido que este tipo de recursos legales se conviertan en herramientas para inhibir la crítica y desgastar a quienes ejercen la libertad de expresión.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, establece que la opinión, la crítica, la sátira y el debate sobre asuntos de interés público no podrán ser considerados como daño moral, además de reconocer y proteger el ejercicio periodístico realizado con diligencia razonable y fijar que las indemnizaciones sean proporcionales, razonables y no punitivas, evitando efectos inhibitorios.

Durante su intervención en sesión ordinaria, la legisladora sostuvo que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y uno de los pilares de la democracia, pero enfrenta una amenaza creciente a través del uso del sistema judicial como mecanismo de censura indirecta.

Señaló que esta práctica se materializa en demandas civiles desproporcionadas, procesos largos y costosos, así como sentencias que generan autocensura. “Defender la libertad de expresión no siempre es cómodo. Sin embargo, la ausencia de criterios ha permitido que el daño moral sea utilizado como herramienta para inhibir las voces críticas“, expresó.

Advirtió que este fenómeno se manifiesta en las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), las cuales —afirmó— no buscan justicia ni reparación del daño, sino intimidar, desgastar y silenciar a periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos y cualquier voz incómoda.

“Cuando una sociedad deja de cuestionar, cuando el miedo sustituye a la crítica y cuando la ley se usa para callar en lugar de proteger, entonces deja de ser plenamente libre”, expuso desde la tribuna.

García Ortega subrayó que el uso de estos mecanismos genera un entorno en el que opinar, investigar o criticar puede implicar costos económicos y legales elevados. “Cuando opinar puede costarte tu patrimonio; cuando investigar puede significar años en tribunales; cuando criticar puede salir más caro que callar, entonces la libertad de expresión deja de ser real”, afirmó.

La propuesta también contempla establecer criterios obligatorios para que las autoridades judiciales distingan entre hechos y opiniones, así como entre personas públicas y privadas, con el objetivo de garantizar la máxima protección al discurso de interés público.