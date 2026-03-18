Conjunto de gimnasia rítmica de México afina detalles en China rumbo a los grandes retos de 2026

La delegación mexicana se encuentra inmersa en una intensa carga de trabajo en suelo asiático, para aprovechar la experiencia y el nivel de las campeonas olímpicas y elevar su propio rendimiento

Luego de un 2025 de reestructuración en la que se sumaron nuevas integrantes, el conjunto nacional de gimnasia rítmica realiza un campamento de preparación en Beijing, China, para pulir sus innovadoras rutinas rumbo al comienzo de la agenda 2026. La delegación mexicana se encuentra inmersa en una intensa carga de trabajo en suelo asiático, para aprovechar la experiencia y el nivel de las campeonas olímpicas y elevar su propio rendimiento.

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Lideradas por la entrenadora Blajaith Aguilar, el equipo tricolor se alista, nutre y perfecciona en suelo asiático con las campeonas olímpicas de París 2024, con la mira de iniciar competencias el próximo mes. La convivencia con las mejores gimnastas del mundo representa una oportunidad invaluable, ya que buscan cerrar la brecha con las potencias de la disciplina.

“Se renovó un poco el equipo, pero también se mantuvieron chicas que fueron a Juegos Olímpicos y este 2026 viene cargado de muchas competencias para llegar de la mejor manera a Juegos Centroamericanos y del Caribe y al Mundial de la disciplina”, detalló la preparadora jalisciense.

La estrategia combina experiencia y juventud dentro de este unido equipo, en busca del equilibrio perfecto para enfrentar los desafíos que se avecinan.

“El equipo tuvo un refresh, las chicas y yo estamos haciendo buena mancuerna con las nuevas, algunas de ellas provenientes del semillero que significa la Olimpiada Nacional y otras del conjunto junior”, agregó Aguilar.

Las gimnastas que asistieron a este campamento son Adirem Tejeda, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Giselle Torres, Martha Coldwell y Fernanda Ramírez. Estos nombres representan el presente y futuro de la gimnasia rítmica mexicana, con la responsabilidad de llevar el nombre de México a lo más alto.

El equipo mexicano tiene previsto abrir competencias en el Internationaux de Thiais 2026 en Francia, que se llevará a cabo el 4 y 5 de abril. Esta será la primera prueba de fuego para el renovado conjunto, que buscará mostrar los frutos del trabajo realizado en Beijing.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el Mundial de la disciplina son los grandes objetivos del año. México buscará no solo participar, sino protagonizar en ambas competencias, demostrando que la reestructuración del equipo ha sido exitosa y que el nivel de la gimnasia rítmica nacional sigue en ascenso.