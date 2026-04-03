El equipo olímpico mostrará coreografías renovadas, con música y grados de dificultad distintos en las pruebas de 5 pelotas, así como en la mixta de 3 aros y 2 mazas

El tapiz ya está tendido en Francia para recibir a lo mejor de la gimnasia rítmica mundial. Ahí, siete mujeres mexicanas están a punto de escribir un nuevo capítulo de su legendario desempeño. El conjunto nacional de gimnasia rítmica saldrá a escena este fin de semana en la edición 37 del Torneo Internacional de Thiais 2026, donde presentará sus nuevas rutinas después de semanas de trabajo silencioso, concentraciones en el extranjero y la integración de nuevas caras.

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El equipo olímpico, dirigido por la entrenadora Blajaith Aguilar, mostrará coreografías renovadas, con música y grados de dificultad distintos en las pruebas de 5 pelotas, así como en la mixta de 3 aros y 2 mazas.

“La primera, que es los cinco aparatos iguales, tenemos una canción de Eminem con algo clásico rutinas bastante complejas y el mixto tenemos una música de Broadway, que vendría siendo el Rey León, trabajamos en pulirlas para tener una muy buena puntuación”, comentó Adirem Tejeda, sobre este homenaje a la fuerza y la comunidad que este equipo intenta construir dentro y fuera del tapiz.

La salida de Sofia Flores dejó un vacío que el equipo ha llenado con aprendizaje y unión. Tejeda, ahora capitana, asegura que la búsqueda de las nuevas integrantes ha sido un proceso enriquecedor.

“Somos buenas y la integración de niñas nuevas, campeonas panamericanas junior, estamos haciendo una familia bonita“, comentó para asumir el liderazgo con la naturalidad de quien sabe que en este deporte, la sincronía empieza por la confianza.

Previo a esta competencia en Francia, el equipo realizó una concentración en China junto a las gimnastas actuales campeonas olímpicas. A esa preparación asistieron Adirem Tejeda, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Giselle Torres, Martha Coldwell y Fernanda Ramírez. Siete nombres que este fin de semana buscarán que tanta dedicación se traduzca en puntuación.

El Torneo de Thiais es apenas una escala. El objetivo final está en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el Campeonato Mundial. Pero antes de pensar en medallas y clasificaciones, México necesita sentirse en la alfombra, respirar la presión, encontrar el ritmo de sus nuevas rutinas. Este 4 y 5 de abril, en Francia, el equipo nacional sale a escena. Y lleva consigo la esperanza de un país que cree, una vez más, en la armonía de sus movimientos.