Consejería Jurídica analiza elección judicial 2027 y posible ajuste de fecha en México

Luisa María Alcalde informó que revisa el proceso de elección del Poder Judicial previsto para 2027 y evaluará proponer su ajuste, tras instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum

La consejera Luisa María Alcalde informó que la dependencia inició la revisión del proceso de elección del Poder Judicial programado para 2027, como parte de los encargos definidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Tuvimos una reunión de transición para ver los temas pendientes y uno en especial que la presidenta nos ha instruido a analizar tiene que ver con el proceso de elección del Poder Judicial”, indicó.

El análisis contempló evaluar si se mantiene la elección en 2027 o si se propone un ajuste en el calendario. La consejera señaló que se emitirá una opinión técnica dirigida a la titular del Ejecutivo federal sobre la viabilidad de modificar la fecha.

La revisión forma parte de la agenda inicial de Alcalde al frente de la Consejería Jurídica, que retomó expedientes pendientes tras el cambio de titular y ordenó prioridades conforme a las instrucciones presidenciales.

“Vamos a analizar y emitiremos una opinión a la presidenta si vale la pena pensar en una reforma”, señaló al referirse a la posible modificación del calendario electoral judicial.

El proceso de elección del Poder Judicial constituye uno de los ejes de la reforma institucional en curso, con implicaciones para la organización electoral y la integración de órganos jurisdiccionales.

La definición que emita la Consejería Jurídica orientará la decisión del Ejecutivo sobre eventuales ajustes normativos en el calendario de elección judicial.