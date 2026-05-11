La SRE informó que ambos instrumentos se firmarán durante la Cumbre México-Unión Europea programada para el 22 de mayo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Consejo de la Unión Europea autorizó la firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Provisional entre México y el bloque europeo, con lo que se abre la ruta formal para concretar ambos instrumentos en la próxima cumbre bilateral.

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El canciller Roberto Velasco presentó la decisión como un avance en la relación estratégica con la Unión Europea.

El mensaje oficial sostuvo que el paso aprobado por el Consejo Europeo fortalece la asociación política y económica entre ambas partes, además de ampliar oportunidades para el país y precisó que los instrumentos se firmarán en la Cumbre México-UE el 22 de mayo.

El Acuerdo Global entre México y la Unión Europea ha funcionado como el marco institucional de la relación bilateral en materias políticas, económicas y de cooperación. La modernización del instrumento busca actualizar ese esquema frente a cambios en comercio, inversión y reglas internacionales.

La autorización del Consejo representa un paso institucional necesario dentro del proceso europeo para formalizar el acuerdo. La decisión ocurre en un contexto de diversificación comercial para México, mientras el país mantiene una relación económica prioritaria con Estados Unidos bajo el T-MEC.

La Secretaría de Relaciones Exteriores celebra la autorización del Consejo de la Unión Europea para la firma del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional entre México y la UE.



Estos instrumentos se firmarán en la Cumbre México-UE el 22 de mayo en Ciudad de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 11, 2026

El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE) representa la actualización más ambiciosa de la relación bilateral en más de 20 años. Tras una década de negociaciones y ajustes técnicos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, acordaron celebrar la VIII Cumbre Unión Europea-México el 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de México.

La Unión Europea estará representada por Costa y por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ambos encabezarán una agenda de trabajo en México desde el 21 de mayo. La expectativa central será la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica en materia Política, Económica y de Cooperación, conocido como Acuerdo Global Modernizado, junto con el Acuerdo Comercial Interino, siempre que concluyan los procedimientos internos europeos.

Para que los beneficios comerciales fluyan de inmediato, se firmará un Acuerdo Comercial Interino (ITA) que permite que la parte económica entre en vigor una vez que el Parlamento Europeo y el Congreso Mexicano lo ratifiquen sin tener que esperar a que los 27 parlamentos nacionales de la UE aprueben el tratado completo (que incluye la parte política y de seguridad).

El texto prevé eliminar la mayoría de aranceles restantes, con beneficios para miel, plátano, carne de res y mezcal. También abre compras públicas subfederales y protege 200 denominaciones de origen, entre ellas Tequila, Mezcal y Café de Chiapas, además de 568 europeas, además de materias primas críticas como fluorita, antimonio, cobre, zinc y plomo.

Además, incorpora un sistema de tribunales de inversión con mayor transparencia y reconoce indicaciones geográficas de ambas partes. Su entrada en vigor parcial dependerá del Acuerdo Comercial Interino, que permitirá activar los beneficios económicos tras la ratificación del Parlamento Europeo y el Congreso mexicano.