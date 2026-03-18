Consejo Mundial de Boxeo se suma a las críticas a Ring Royale 2026: “Muy peligroso”

Mauricio Sulaimán advierte que las peleas entre celebridades representan un alto riesgo y pide respetar la seguridad en el boxeo

Mauricio Sulaimán alzó la voz ante el creciente fenómeno de las peleas entre celebridades. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) consideró que si bien es un espectáculo que gana terreno, a su juicio, representa un riesgo mayúsculo para quienes se suben al ring sin la preparación adecuada.

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El dirigente no ocultó su preocupación, misma que va más allá de la estética, pues aborda situaciones médicas y estructurales que deben tomarse en cuenta antes de celebrar un show como el que ha sido el Ring Royale 2026 de Monterrey, Nuevo León.

“Muy peligroso, porque el boxeo no es un juego. No puedes jugar al box, es un deporte de contacto, de alto riesgo, que depende de una muy buena preparación física, de las condiciones de las personas. Las precondiciones que uno puede tener, si no te hacen unos exámenes exhaustivos, no debes de recibir golpes”, dijo Sulaimán en declaraciones recientes en el Martes de Café del CMB.

Uno de los más implacables críticos de esta puesta en escena, fue Juan Manuel Márquez. A lo que Sulaimán respaldó la crítica de ‘Dinamita’ sin matices.

”Lo que dice Juan Manuel Márquez es totalmente correcto, porque no es un juego. Hay que tener mucho cuidado y hay que respetar el deporte del boxeo”, insistió la voz autorizada del máximo organismo boxístico para así sumarse a las advertencias de leyendas del deporte sobre los peligros de trivializar los combates.

“Mientras haya público, mientras haya promotores que monten este tipo de espectáculos, pues ahí queda la semillita. Me parece que la Comisión de Boxeo de Monterrey estuvo perfectamente ligada al evento, lo cual previene a la mayor posibilidad algún accidente, alguna situación médica”, mencionó.

Y finalmente, subrayó a detalle que, en este tipo de shows, no siempre la seguridad es prioridad.

“Había ambulancia, había todo tipo de cuidados. Yo no la vi, pero sí vi muchas cosas ahí en redes… hay cosas buenas que sumar y cosas malas que definitivamente destacar. Es el mundo en el que vivimos, lleno de agresividad, de falta de respeto al orden, pero mientras se hagan las cosas con el cuidado en boxeo, eso es lo importante”, detalló.

“Para Supernova, llevamos ya meses trabajando temas de exámenes médicos, seguro médico, el réferi, las reglas, el buen entrenamiento, el monitoreo de cada uno de los participantes”, zanjó.

Mauricio Sulaimán celebró un Martes de Café centrado en iniciativas que promueven la inclusión, la diversidad y el impacto social del boxeo.

“Ha sido un gran año para el boxeo en todo sentido, y le ponemos mucho hincapié a la responsabilidad social“, dijo Sulaimán, que durante la sesión destacó los avances del programa WBC Cares en favor de personas con síndrome de Down, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down que se conmemora el 21 de marzo.

Como parte de esta iniciativa, se reconoció a boxeadores con esta condición mediante la entrega de medallas, resaltando su disciplina y compromiso con el deporte.

En otro de los temas principales, se destacó la labor social de la familia Chepera, del Gimnasio Chepera, quienes imparten clases de boxeo en centros penitenciarios y desarrollan programas educativos en escuelas enfocados en la prevención del bullying, el uso excesivo del teléfono y el consumo de bebidas energéticas.

“Son un verdadero ejemplo. Embajadores del WBC. Orgullosos miembros de la comunidad del boxeo mexicano que brindan una labor social impresionante“, declaró Sulaimán.

En reconocimiento a su contribución, Sulaimán les entregó un cinturón de campeón del WBC, destacando su compromiso por llevar los valores del boxeo a distintos sectores de la sociedad.

“Es un honor pertenecer al WBC. Hacer la labor que hacemos en los centros penitenciarios, es increíble”, sentenció José Luis Chepera Jr., emocionado por el reconocimiento a una labor silenciosa pero transformadora.