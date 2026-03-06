El Indicador Mensual del Consumo Privado -que es el gasto de los hogares mexicanos– se incrementó 1.17% a tasa mensual en diciembre de 2025, gracias a la fuerte alza de 4.88% mensual en las compras de bienes importados, como consecuencia de la revaluación del peso de 1.7% en el mes que se informa.

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y señaló que, a tasa anual, el consumo privado en diciembre creció 6.8% con cifras originales; impulsado por el crecimiento de 30% en bienes importados.

En tanto, el consumo de bienes y servicios nacionales apenas creció 0.14% en el mes, con una leve mejoría después de tres meses de estancamiento.

Analistas consideran que ante la caída de la inversión, el dinamismo de la economía está dependiendo de la evolución en el gasto de los hogares que sigue sosteniendo el crecimiento del PIB mexicano.

La compra de bienes nacionales se estancó en los últimos 4 meses del año, con un ligero respiro en la temporada navideña; mientras que el gasto en servicios también se desaceleró en el último bimestre.

