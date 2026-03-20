En enero registró una caída de 0.61%, mientras que en febrero apenas mostró un crecimiento mensual de 0.11%

Cancún, Quintana Roo.- El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revisó a la baja su estimación para el consumo de las familias en enero de este año, desde 0.1% inicial a tasa mensual, a -0.61 por ciento.

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Mientras que para febrero pasado, en su primera estimación consideró un crecimiento de apenas 0.11% mensual, con cifras ajustadas por estacionalidad.

En este sentido, cabe recordar que en diciembre de 2025, el consumo privado creció -1.17% en su comparación mensual, lo que significa que las familias mexicanas estarían siendo mucho más cautas al inicio de esta anualidad en los gastos que llevan a cabo.

Con estos datos, y de confirmarse en próximas semanas la fuerte desaceleración del consumo de las familias mexicanas en el primer mes de 2026, sería su mayor caída mensual en 13 meses, desde diciembre de 2024, cuando se contrajo 1.53 por ciento.

Para las cifras a tasa anual, el Instituto estimó un crecimiento de 4.66% para enero, y de 3.52% para febrero.

En este sentido, el indicador de consumo Big Data (ICBD) que presentó BBVA México señala que, en febrero de este año, el consumo privado cayó 3.5% mensual, arrastrado por un desplome de -9.7% en la compra de bienes y una caída de -1.3% en gastos en servicio con retroceso en los segmentos de bienes y servicios.

El primero de estos componentes cayó (-)9.7% en la comparación mensual, la mayor contracción desde la pandemia en abril de 2020, mientras que el segundo registró una disminución de 1.3% en dicha comparación mensual.

Observa el análisis que, considerando el dato de febrero, el ICBD reporta una variación interanual promedio de (-)0.9% durante los dos primeros meses del año, 8.3 puntos porcentuales por debajo de la cifra registrada el mismo periodo de 2025.

“Estimamos que el gasto privado durante febrero se vio afectado por disrupciones a la actividad económica derivadas de los episodios de violencia y bloqueos registrados en el país durante el mes, particularmente en la región Bajío-Occidente. Anticipamos una gradual regularización del gasto privado en marzo, ante la recuperación del consumo tras las disrupciones y cortes a la actividad del segundo mes del año”.

Por subcomponentes, adelantó que el segmento de hoteles registró una caída de 8.1% en su comparación mensual, la mayor desde abril de 2024, mientras que el consumo en restaurantes cayó 2.5%, la primera contracción en lo que va del año.

Indicó que, en términos de crecimiento interanual, esto es, en la comparación de febrero de 2026 contra febrero de 2025, el primero de estos segmentos reportó una disminución de 8.3%, mientras que el segundo registró una reducción de 4.7 por ciento.

Por lo que toca al gasto en entretenimiento, reportó una contracción de 7.8% en la comparación mensual, la cuarta caída consecutiva desde noviembre de 2024, “señalando la debilidad prolongada del sector“.

En lo que respecta al gasto en bienes, el consumo en alimentos creció 0.7% en febrero anterior respecto a enero, mientras que el consumo de bienes para el cuidado de la salud creció 0.8 por ciento.

En términos interanuales, el consumo de alimentos creció 7.2%, mientras que el gasto en bienes para el cuidado de la salud creció 4.8% durante el mismo periodo.