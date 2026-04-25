Contingencia ambiental en CDMX y Edomex: autos que NO circulan el domingo 26 de abril 2026

Consulta si hay contingencia ambiental hoy en CDMX y Edomex y qué autos no circulan el domingo 26 de abril de 2026. Evita multas y mantente informado

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de Contingencia Ambiental debido a altas concentraciones de ozono registradas en la estación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en Naucalpan. Esta medida implica restricciones importantes a la circulación vehicular para este domingo 26 de abril.

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¿Qué autos no circulan este domingo?

La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas para varios tipos de vehículos. Entre los más afectados están los autos con holograma 2, así como aquellos con holograma 1 cuyos últimos dígitos sean 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7 y 0, en una medida que busca reducir la contaminación en la zona metropolitana.

Incluso los vehículos con holograma 0 y 00 no están exentos, ya que aquellos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6 también deberán suspender circulación. Esta decisión refleja la gravedad de la calidad del aire en la región.

Los autos que no cuenten con holograma de verificación, como vehículos nuevos, con permiso de circulación, placas foráneas o pase turístico, deberán acatar las mismas restricciones que los holograma 2, endureciendo así las medidas ambientales.

Transporte y servicios también se ven afectados

La contingencia también impacta a otros sectores. Se estableció la restricción del 50% de las unidades de reparto de gas LP, específicamente aquellas que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número par.

Horarios especiales para transporte de carga

En el caso de los vehículos de carga, tanto locales como federales, deberán suspender circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o el Estado de México.

Finalmente, los taxis con hologramas 00, 0, 1 y 2 que estén dentro de los supuestos de restricción, no podrán circular de 10:00 a 22:00 horas, lo que impactará la movilidad en la capital y zonas conurbadas durante la contingencia.