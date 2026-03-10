La medida aplicará este miércoles de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y el Estado de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que este martes se registraran altos niveles de contaminación, lo que implicará restricciones a la circulación de vehículos en la Ciudad de México y el Estado de México.

Hoy No Circula por contingencia ambiental: ¿quiénes descansan este miércoles?

Como parte de estas medidas, mañana miércoles 11 de marzo deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; los vehículos con holograma 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9; así como los vehículos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.

También deberán dejar de circular los vehículos que no porten holograma de verificación, como autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico o placas foráneas, a los que se les aplicará la misma restricción que a los vehículos con holograma 2.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/4vUDfPDqaN pic.twitter.com/r4h2OnWGKl — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 10, 2026

Asimismo, se restringirá la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non. En el caso de los vehículos de carga local o federal, deberán suspender su circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

Horario de las restricciones para taxis en CDMX

Para los taxis con holograma de verificación 00, 0, 1 o 2 que deban suspender su circulación conforme a estas disposiciones, la restricción aplicará de las 10:00 a las 22:00 horas.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 16:00 horas se registró una concentración máxima de 159 partes por billón de ozono en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el sistema anticiclónico que ha afectado al centro del país en los últimos días se intensificó durante la jornada, lo que provocó estabilidad atmosférica fuerte sobre el Valle de México, viento débil y formación tardía de nubosidad, permitiendo una intensa radiación solar.

Estas condiciones, junto con temperaturas máximas de 28 grados Celsius, favorecieron la acumulación de precursores de ozono y el incremento de las concentraciones de este contaminante, alcanzando niveles considerados de muy mala calidad del aire.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También se pidió evitar actividades cívicas, culturales y recreativas, así como ejercicio al aire libre en ese horario, y suspender eventos organizados en espacios abiertos.

Entre las recomendaciones para reducir emisiones se pidió facilitar el trabajo a distancia, realizar trámites y compras en línea para disminuir traslados, evitar el uso de aerosoles, aromatizantes, pinturas o productos que contengan solventes, y cargar gasolina después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas. También se recomendó revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en el hogar.