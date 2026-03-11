Continúa la contingencia ambiental en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir los riesgos a la salud y disminuir la emisión de contaminantes.

Como parte de las medidas aplicables durante la contingencia, se mantienen restricciones a la circulación vehicular de las 5:00 a las 22:00 horas para los vehículos con holograma de verificación 2; los vehículos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9; así como los vehículos con holograma 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, la calidad del aire se ubicó en la categoría de “Mala” desde las 13:00 horas y a las 15:00 horas se registró una concentración de 146 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Las autoridades ambientales señalaron que la persistencia de un sistema de circulación anticiclónica sobre el centro del país ha provocado estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, cielo mayormente despejado y radiación solar intensa sobre el Valle de México, condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes precursores del ozono y la formación de este gas. A ello se suma la presencia de viento débil con dirección variable dentro del valle, lo que ha contribuido a que la calidad del aire se mantenga en niveles malos.