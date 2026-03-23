Continuará debilidad de la economía mexicana en los siguientes meses de 2026: CEESP

Es factible que la evolución de la actividad económica en los próximos meses siga mostrando indicios de debilidad dada la coyuntura, a la que se integran los posibles efectos del conflicto bélico en Irán, advierte el sector empresarial.

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Y es que, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la estimación oportuna para el primer bimestre de este año, según su comparación anual, muestra que 2026 “comenzó con indicios de debilidad”.

Informó que durante enero pasado, la actividad económica del país se contrajo 0.2% a tasa mensual, después de que en su estimación previa se anticipara un avance de 0.3%, “señal de que se mantiene la cautela respecto al comportamiento del sector productivo, posiblemente relacionado con la debilidad de la inversión”, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en su análisis semanal.

Consideró que si bien este comportamiento mensual de la actividad económica permitió que en su comparación anual mostrara un avance de 1.9%, “es menor en medio punto porcentual al aumento reportado un mes antes”.

En el análisis, señaló el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que este resultado reflejó principalmente la caída de 1.1% mensual en las actividades secundarias, cifra que contrasta significativamente con el aumento de 0.4% que anticipaba el INEGI de manera preliminar y con la que regresó a terreno negativo después de tres meses consecutivos con variaciones positivas.

En su comparación anual, esto significó una disminución de 0.1% en enero, después de que un mes antes tuviese un avance de 1.3%, además de que con este comportamiento suma doce caídas en los últimos trece meses.

“Este comportamiento obedeció, dada su mayor participación relativa, a la disminución de 1.1% en la actividad manufacturera, que respondió a la caída en doce de las 21 ramas que la integran, resaltando la baja mensual de 11.1% en la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón y la de 7.0% en la de industrias metálicas básicas”, destacó.

Recordó que la industria de la construcción registró una caída mensual de 1.1%, debido principalmente a la baja de 2.0% en el segmento de edificación. “Si bien esta es su primera caída en los últimos cuatro meses, preocupa la posibilidad de un mayor debilitamiento ante un menor dinamismo de la inversión”, dijo el CEESP.

Por ello, no descartó que es posible que la caída de la construcción en enero también esté relacionada con una contracción de la inversión pública, pues de acuerdo con la información de las finanzas públicas del gobierno federal, “el gasto de la inversión física del sector público en enero pasado fue 30.3% menor en términos reales al de un año antes”.