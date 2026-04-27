Cooper Flagg gana el premio de Novato del Año en la NBA

La primera selección global del Draft de 2025, Cooper Flagg se ganó el reconocimiento como Novato del Año de la NBA de la Temporada 25-26, imponiéndose en una reñida votación a su ex compañero en la Universidad de Duke, Kon Knueppel. Flagg obtuvo 56 de los 100 votos para el primer lugar, mientras que Knueppel se llevó los 44 restantes.

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Flagg, elegido en aquel Draft por los Dallas Mavericks, era el favorito a dicho premio desde el inicio de la campaña; sin embargo, los Mavericks tuvieron un comienzo lento que se combinó con una plantilla mal armada y eso terminó por perjudicarlos en los primeros meses de la temporada.

Por su parte, Knueppel fue escogido en la cuarta posición por los Charlotte Hornets, quienes también tuvieron un flojo inicio pues llegaron a tener un récord de 4-14.

Pero el coach Charles Lee comenzó a recomponer el camino del equipo de la mano de su trío estrella LaMelo Ball, Brandon Miller y ahí entró también la figura de Knueppel. Los Abejorros incluso jugaron la fase de Play In, pero no pudieron avanzar a los playoffs al ser eliminados a manos del Orlando Magic.

Cooper Flagg gana el premio a Novato del año. ⭐🏀



Gran temporada de la estrella de los @dallasmavs, que promedió durante la temporada:



💙 21.0 PTS

💙 6.7 REB

💙 4.5 AST pic.twitter.com/REsPub4JP9 — NBA MÉXICO (@NBAMEX) April 28, 2026

Cooper Flagg tomó el rol de líder

Conforme la temporada avanzaba, Cooper Flagg tomó los controles de los Mavericks, quienes decidieron traspasar a su otra figura, Anthony Davis, a Washington, y empezar a reconstruir al equipo alrededor del joven de 19 años.

En sus últimos 15 partidos de la campaña regular promedió más de 25 puntos, además de aportar 6.8 rebotes y 5.5 asistencias. Anotó 96 puntos en una histórica racha de dos partidos que le recordó al mundo del baloncesto lo especial que está destinado a ser.

Estuvo de visita en México

Flagg fue parte del equipo de los Mavericks que vino a México en noviembre de 2025 para celebrar el NBA Mexico City Game, donde Dallas cayó 110-122 ante los Detroit Pistons.

En aquella ocasión, el joven Cooper jugó 33 minutos en la duela de la Arena Ciudad de México, donde anotó 16 puntos, capturó 8 rebotes, repartió 4 asistencias y tuvo un robo de balón.

Tercer jugador de Mavericks que gana el premio

La elección de Flagg como Novato del Año significó la tercera ocasión en que un jugador de los Dallas Mavericks se lleva el premio desde que este se instauró en la temporada 1952-53.

Los otros dos jugadores que lo ganaron antes que él fueron Jason Kidd en la 1994-95 y Luka Doncic en la 2018-19.