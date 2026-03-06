Afirmó que la relación con Estados Unidos se rige por un “entendimiento” basado en cooperación e intercambio de inteligencia, donde cada país actúa en su territorio

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos se mantiene bajo un esquema de coordinación que respeta la soberanía de ambos países, luego de las declaraciones del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien advirtió sobre acciones militares contra organizaciones del narcotráfico, incluso de manera unilateral.

Afirmó que ambos gobiernos sostienen un entendimiento firmado meses atrás que establece mecanismos de trabajo conjunto entre diversas agencias estadounidenses, el Gabinete de Seguridad federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ese acuerdo contempla principalmente el intercambio de información de inteligencia y el desarrollo de investigaciones coordinadas, con la premisa de que cada país actúa dentro de su propio territorio. El trabajo conjunto se centra en el análisis de información y en el seguimiento de investigaciones relacionadas con el crimen organizado y otras amenazas de seguridad regional.

La titular del Ejecutivo subrayó que ese mecanismo continuará en funcionamiento y que existe comunicación constante con las autoridades estadounidenses para atender temas de seguridad y migración.

Dentro de esa agenda bilateral también figura la organización del Mundial de Futbol de 2026, que México compartirá con Estados Unidos y Canadá, lo que ha impulsado un nivel de coordinación más estrecho entre las instituciones responsables de seguridad en los tres países.

Sheinbaum se refirió también a la destitución de Kristi Noem como titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y descartó que ese cambio modifique la relación bilateral.

El presidente estadounidense Donald Trump designó en su lugar al senador republicano Markwayne Mullin, lo que generó cuestionamientos sobre posibles ajustes en la política migratoria y de seguridad entre ambos gobiernos.

La mandataria mexicana afirmó que, pese a los cambios en el gabinete estadounidense, la cooperación entre agencias se mantiene y continuará bajo los mismos principios de coordinación institucional.

“Vamos a seguir trabajando como ahora, hay una coordinación en temas de migración”, señaló.

Sheinbaum explicó que el trabajo conjunto incluye comunicación entre autoridades migratorias de ambos países, particularmente entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y las instituciones mexicanas encargadas del control migratorio.

Además, indicó que el gobierno federal mantiene como prioridad la protección de los mexicanos que residen o trabajan en Estados Unidos, mediante la red consular y las acciones de acompañamiento legal cuando es necesario.