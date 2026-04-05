Descubre quién anotó el gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo FIFA, el récord y cómo ocurrió este momento histórico del fútbol mundial

El delantero turco Hakan Şükür protagonizó uno de los momentos más icónicos del futbol mundial al marcar el gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo durante el partido por el tercer lugar entre Turquía y Corea del Sur, disputado el 29 de junio de 2002 en el Estadio de Daegu.

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Un inicio fulminante en el Mundial de 2002

Apenas habían transcurrido 11 segundos del partido, cuando Şükür aprovechó un error en la defensa rival para mandar el balón al fondo de la red. Este tanto se convirtió en un hecho histórico, estableciendo el récord del gol más rápido en la historia de los Mundiales.

En aquella jugada, Turquía recuperó el balón en campo rival gracias a una acción de Hasan Şaş, quien asistió de inmediato a Şükür dentro del área. El delantero no dudó y con un disparo preciso venció al portero Lee Woon-jae, desatando la sorpresa en el estadio.

La figura de un líder turco en su mejor momento

Şükür llegó a esa Copa del Mundo como la máxima figura del futbol turco, consolidado como ídolo nacional. Su liderazgo y capacidad goleadora fueron clave para que Turquía firmara una actuación histórica, alcanzando las semifinales y asegurando el tercer lugar del torneo.

Tras el gol, el estadio quedó en silencio ante la rapidez del tanto, mientras el delantero celebraba con euforia junto a sus compañeros. Ese gol no solo abrió el marcador, sino que también se convirtió en un símbolo de la intensidad y determinación de la selección turca.

Un récord que sigue vigente

Con el paso de los años, el gol de Hakan Şükür sigue siendo uno de los registros más impresionantes en la historia de los Mundiales, manteniéndose como el más rápido jamás anotado en una Copa del Mundo, lo que refuerza su lugar en la élite del futbol internacional.

Años después, Şükür ha señalado que más allá del récord, lo más importante fue haber llevado a Turquía a una de sus mejores participaciones en un Mundial. Para él, aquel gol representa el orgullo de una nación que logró hacer historia en el futbol mundial.