Coparmex: eliminar billete de depósito dará certeza jurídica a contribuyentes

La propuesta ofrece mayor flexibilidad en la elección de garantías, facilita el cumplimiento de las obligaciones y evita afectar la liquidez de las empresas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoce como avance importante, que el Gobierno Federal escuchara al sector empresarial para incorporar sus propuestas en la iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados, de reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.

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Con ello, “se elimina la obligación de garantizar adeudos fiscales prioritariamente mediante un billete de depósito“.

Y se permite nuevamente que los contribuyentes elijan la forma de garantía que mejor se adapte a su situación. Esta propuesta brinda mayor flexibilidad en la elección de garantías, facilita el cumplimiento de obligaciones y evita afectaciones a la liquidez de las empresas“, explicó.

El sindicato patronal señala que, de aprobarse en el Senado con las propuestas del sindicato patronal, “esta reforma fortalecerá la certeza jurídica” de los contribuyentes.

“Valoramos que la propuesta contemple mayor flexibilidad en la elección de las modalidades para garantizar el interés fiscal, ya que permite a los contribuyentes optar por mecanismos más acordes con su realidad financiera y operativa“, se indicó.

El organismo patronal que encabeza Juan José Sierra Álvarez, dijo reconocer la disposición de las autoridades para dialogar con el sector productivo, toda vez que ello, asegura, contribuye a construir reglas más equilibradas y funcionales.

“Mantener este tipo de apertura es clave para generar confianza y fomentar la actividad económica“, subrayó la Confederación.

Dijo que de aprobarse sus propuestas se reducen cargas innecesarias, se facilita el cumplimiento de obligaciones y se evitan afectaciones a la liquidez empresarial; además de que se propicia una relación más equitativa entre la autoridad y los contribuyentes, al ofrecer alternativas viables dentro del marco legal.

“Este enfoque contribuye a generar un entorno más predecible, donde las reglas son claras y se aplican de manera proporcional, consolidando la certeza jurídica como un elemento esencial para la planeación y la toma de decisiones de inversión. Un sistema con estas características no solo mejora el cumplimiento fiscal, sino que también incentiva la permanencia y el crecimiento de las empresas en el país”, dijo la Coparmex.

Subrayó que, conforme a su Exposición de Motivos, la iniciativa busca equilibrar la eficacia recaudatoria con el pleno respeto a los derechos de defensa, lo que constituye un avance hacia un modelo fiscal más justo y moderno.

“Al privilegiar principios como la proporcionalidad y la legalidad, se contribuye a que las actuaciones de la autoridad se apeguen a criterios objetivos, evitando medidas excesivas que inhiban la actividad productiva“, aseguró.