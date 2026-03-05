Corea del Sur termina con su ‘maldición’ y por fin gana en su debut en Clásico Mundial de Béisbol 2026

Corea del Sur rompió su maldición en el debut del Clásico Mundial de Béisbol con una contundente victoria 11-4 sobre República Checa en el Tokyo Dome

Corea del Sur ha superado por fin la maldición del primer juego que le perseguía en el Clásico Mundial de Béisbol. En el Tokyo Dome, el conjunto manejado por Ryu Ji-hyun inició su participación con una contundente victoria de 11-4 sobre República Checa, para dejar atrás la pesadilla de haber perdido sus debuts en las tres ediciones anteriores frente a Países Bajos, Israel y Australia.

El partido se decidió prácticamente en la primera entrada. Con las bases llenas y un out, Moon Bo-kyung conectó un grand slam ante el abridor checo Daniel Padischak que puso el 4-0 en la pizarra y desató la euforia en la tribuna. Pero Corea del Sur no aflojó.

En la segunda entrada, Jamaal Jones sumó una carrera con un roletazo, y en la tercera, Shay Whitcomb desapareció la pelota con un jonrón solitario para estirar la ventaja a 6-0. El abridor So Hyeong-jun mantuvo el control durante tres entradas en blanco, respaldado por una defensa oportuna que superó momentos de peligro, como cuando enfrentó bases llenas en la segunda entrada y salió ileso con un elevado.

República Checa intentó reaccionar en la quinta entrada con un jonrón de tres carreras de Terry Vavra que acercó el marcador 6-3, pero la respuesta surcoreana fue inmediata. Whitcomb conectó su segundo vuelacercas de la tarde —esta vez de dos carreras— para devolver la tranquilidad. El poder ofensivo continuó en las entradas siguientes. Moon Bo-kyung sumó un sencillo productor, Kim Hye-seong impulsó otra carrera y Jamaal Jones cerró la cuenta con un jonrón solitario en la octava entrada.

Moon Bo-kyung terminó con una línea de 3-2, un jonrón, cinco carreras impulsadas y dos anotadas, mientras que Whitcomb se fue de 4-2 con dos vuelacercas, tres remolcadas y dos anotadas. El bullpen cumplió con actuaciones sólidas de Park Young-hyun, Jo Byeong-hyeon y Kim Young-kyu, aunque Yoo Young-chan permitió una carrera sucia en la novena entrada tras llenar las bases sin outs.

Corea del Sur, que ahora enfrentará a Japón, Taiwán y Australia en los próximos días, ha enviado un mensaje contundente de que esta vez, el debut no fue un obstáculo, sino el inicio de una carrera con paso firme.