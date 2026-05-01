Corea-Japón 2002: El primer Mundial en dos sedes, el Hexa de Brasil y el ‘dous a cerou’ de EU a México

Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Roberto Carlos y compañía se coronaron con la Canarinha; Javier Aguirre dirigió su primer Mundial con el Tri

Llegó el nuevo milenio y dos años después de su entrada, se disputó la primera Copa del Mundo en la historia con dos países como sede al mismo tiempo: Corea-Japón 2002.

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Además, era el primer Mundial en el continente asiático luego de que todos los anteriores se habían hecho en Europa o en América fuera en el norte o en el sur.

Una justa mundialista que le dio la bienvenida a la modernidad, a la innovación, con estadios futuristas tanto en territorio japonés como surcoreano, pero que al ser del otro lado del planeta, fue un torneo que en nuestro país se vivió prácticamente todo de madrugada.

El primer Mundial de Aguirre como DT del Tri

Hace 24 años fue que Javier Aguirre dirigió su primera Copa del Mundo con la Selección Mexicana, en una Fase de Grupos en la que se midió a Croacia, Ecuador e Italia.

En su primer juego, le ganó a los croatas con un penal marcado por Cuauhtémoc Blanco; el segundo juego, lo remontó a Ecuador que se había puesto un gol arriba, pero gracias a anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado lo ganó 2-1.

El tercer duelo, ante la poderosa Italia de Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Paolo Maldini y Gianluigi Buffon, lo empató 1-1 con aquel golazo de cabeza inolvidable de Borgetti, en el que es considerado uno de los mejores tantos en la historia de los Mundiales.

El ‘dos a cero’ de Estados Unidos a México

Para los octavos de final, México se medía a un viejo conocido: Estados Unidos, al cual se le tenía plena confianza de vencer para así avanzar a los cuartos de final donde Alemania esperaba al Tricolor.

Sin embargo, lo que sucedió en Jeonju, Corea del Sur, fue uno de los resultados más trágicos en la historia contemporánea de la Selección Nacional.

El acérrimo rival le propinó un marcador de 2-0 con goles del artillero Brian McBride y una incipiente estrella como era el entonces joven Landon Donovan, quien desde aquel momento se convirtió en el enemigo número uno del futbol mexicano.

Ese juego estuvo marcado por muy malas decisiones tácticas del Vasco Aguirre, como por ejemplo fue haber sacado apenas a los 28 minutos del primer tiempo a Ramón Morales de la banda izquierda y darle entrada a Luis Hernández, en una acción precipitada y cuando el marcador apenas iba 1-0. El ingreso del Matador al campo sirvió de poco y nada.

También, en este fatídico juego, Rafael Márquez se fue expulsado ya casi al final del segundo tiempo por un cabezazo a Cobi Jones, con lo que fue sellada la eliminación inesperada de México en este Mundial.

Fotos: Cortesía







El escándalo arbitral a favor de Corea

Esta Copa del Mundo quedó marcada a nivel internacional, por las clarísimas ayudas arbitrales que recibió Corea del Sur sobre todo en octavos de final contra Italia y en cuartos de final ante España respectivamente.

En el juego de octavos ante la Azzurra, el árbitro ecuatoriano Byron Moreno, expulsó de manera absurda a Francesco Totti en el tiempo extra, por supuestamente quererlo engañar con un clavado dentro del área, cuando fue una acción en la que había algunos elementos para sancionarse infracción.

Después, porque su asistente le levantó mal la bandera por presunto offside, paró indebidamente una jugada en la que Christian Vieri habilitó correctamente a su compañero Damiano Tommasi, quien se iba solo frente al portero y definió a gol, por lo que el tanto quedó anulado. Corea ganó ese juego 2-1 con gol de oro.

Ocho años después, ese mismo árbitro fue detenido en Estados Unidos por querer ingresar al país vía aérea con posesión de varios kilos de heroína pegados al cuerpo.

En el juego de cuartos de final ante España, el árbitro egipcio Gamal Gandour junto con sus asistentes, les anuló dos goles legítimos a La Roja, en lo que fue un escándalo todavía mayor. En penales, ganaron los coreanos.

Ya en semifinales, los locales quedaron fuera ante Alemania 1-0 con gol de Michael Ballack, luego de dos juegos en los que a los coreanos los ayudaron claramente, aunque la FIFA siempre negó todo.

Brasil consiguió el Pentacampeonato

La Final de esta Copa del Mundo se disputó el 30 de junio del 2002 en el Yokohama Stadium, entre la Selección de Alemania y Brasil.

Una Verdeamarela que venía de ser Campeón en Estados Unidos 1994 y perder la Final en Francia 1998, por lo que en su tercera Final al hilo en Mundiales, quería sacarse la espina y conseguir el Pentacampeonato del Mundo.

Aquel equipo dirigido por Luiz Felipe Scolari, estaba plagado de estrellas: Ronaldo Nazário, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Cafú, Edmilson, Gilberto Silva, entre otros.

Alemania también traía un gran equipo dirigido por Rudi Völler, Campeón del Mundo como jugador en Italia 90; Die Mannschaft estaba compuesta por jugadores como Oliver Kahn, Dietmar Hamman, Michael Ballack, Torsten Frings, Oliver Neuville, un joven Miroslav Klose y Oliver Bierhoff.

Ballack era de lo mejor en esta Selección Alemana, pero no pudo jugar la Final por acumulación de tarjetas amarillas, ya que fue amonestado en la semifinal ante Corea.

Eso lo resintió mucho Alemania, aunque la realidad es que Brasil era una súper escuadra con los jugadores mencionados. El Scratch du Oro se coronó Pentacampeón del Mundo, gracias al doblete de Ronaldo Nazário al 67’ y al 79’.

Ahí fue que R9 llegó a la gloria, ya que si bien había ganado en 1994 el Mundial en Estados Unidos, tenía apenas 17 años y un rol completamente de suplente.

Además, el goleador venía de cuatro años antes sufrir un ataque epiléptico previo a la Final ante Francia en el Mundial de 1998, lo cual lo mermó mucho para ese juego por el título; así que el futbol le tenía esa revancha en el máximo escenario y con su país.

De tal forma Brasil se convirtió hasta el momento en el país más ganador en la historia de los Mundiales, con las ediciones de Suecia 58, Chile 62, México 70, Estados Unidos 94 y Corea-Japón 2002.