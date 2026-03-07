Correcaminos frena racha negativa y Tapatío sufre primer descalabro en casa en Liga Expansión MX

La Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Expansión MX dejó contrastes en el inicio del fin de semana. Correcaminos logró un triunfo valioso como visitante al imponerse 0-1 a Venados de Mérida en el Estadio Carlos Iturralde Rivero, mientras que Tapatío cayó por 1-2 ante Cancún en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez.

En Yucatán, el único gol del encuentro llegó al minuto 49 por conducto de Nahúm Gómez, quien definió para darle la ventaja definitiva al conjunto tamaulipeco. La anotación rompió rachas significativas.

Venados perdió su invicto como local en el torneo, después de acumular 10 partidos consecutivos sin derrota en casa, y dejó escapar la oportunidad de ganar por tercera ocasión consecutiva a Correcaminos en Mérida. Para la visita, el triunfo significó un respiro importante tras ocho partidos sin ganar fuera de casa. En la tabla, Venados se mantiene en el lugar 11 con ocho puntos, mientras que Correcaminos escaló al décimo puesto con nueve unidades.

Por su parte, Tapatío vivió una noche para el olvido en casa. El equipo de José Meléndez cayó 1-2 ante Cancún en un duelo físico y disputado. Brayan Trejo fue la figura visitante al marcar un doblete, primero con un zurdazo al ángulo al minuto 18, y después desde el manchón penal al 38, dejando sin oportunidad al ‘Dragón‘ García. Antes del descanso, el marcador ya reflejaba una desventaja de dos goles que al ‘Tapa‘ le costaría remontar.

En el arranque del segundo tiempo, al minuto 49, Cruz Medina descontó llegando de segunda línea para rematar un centro de Luis Egurrola, pero la contundencia no acompañó al representativo de la Cantera Rojiblanca, que generó oportunidades sin lograr el empate. Con 14 unidades, Tapatío se mantiene en la clasificación y buscará recuperarse en la Jornada 10, cuando visite a Alebrijes en Oaxaca el próximo viernes 13 de marzo.