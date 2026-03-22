Corte de agua masivo en CDMX este 22 de marzo: conoce qué alcaldías serán afectadas, horarios y recomendaciones ante la suspensión del servicio

La Ciudad de México registrará una interrupción en el suministro de agua potable este domingo 22 de marzo, principalmente en zonas de la alcaldía Tláhuac, debido a trabajos de mantenimiento en la red hidráulica.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran el nombre del eliminado de este domingo 22 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que estas labores responden a la reparación de una fuga de gran tamaño detectada en una línea estratégica, lo que hace necesario suspender temporalmente el servicio.

Colonias afectadas en San Pedro Tláhuac

El corte impactará a diversas colonias y barrios del Pueblo de San Pedro Tláhuac, por lo que las autoridades pidieron a los habitantes tomar previsiones y racionar el uso del agua durante el tiempo que duren los trabajos.

De acuerdo con la dependencia, la intervención se realizará en una tubería de 20 pulgadas que abastece al sistema de rebombeo de Tláhuac, una infraestructura fundamental para la distribución del agua en esta zona de la ciudad.

Labores iniciaron desde el sábado

Las autoridades detallaron que los trabajos comenzaron desde el sábado 21 de marzo y continuarán durante el domingo, con el objetivo de concluir la reparación lo antes posible y evitar mayores pérdidas del líquido.

Ante esta situación, se exhortó a la población a almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable durante el periodo sin suministro, ya que estas acciones buscan prevenir afectaciones mayores en el servicio.

Horario de restablecimiento y apoyo con pipas

Se estima que el servicio se restablezca alrededor de las 22:00 horas del domingo 22 de marzo, aunque podría variar según las condiciones técnicas.

En caso de necesidad, los habitantes podrán solicitar pipas de agua gratuitas mediante la Línea H2O (*426), Locatel (0311) o canales oficiales, proporcionando sus datos para agilizar la entrega.