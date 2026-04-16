Rechazan ordenar acción penal por incumplir la suspensión dictada por un juez de distrito a favor del alcalde de Ciudad Juárez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso de queja interpuesto por Cruz Pérez Cuéllar, quien impugnó que un juez federal bateó su demanda de amparo contra el entonces gobernador de Chihuahua y ahora senador, Javier Corral Jurado.

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Cruz Pérez, actualmente presidente municipal de Ciudad Juárez y aspirante a la gubernatura, se amparó al estimar que diversas declaraciones realizadas por el ex mandatario estatal vulneraban su honra, honor, reputación, dignidad y buen nombre.

El munícipe pretendía que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerciera acción penal contra Corral Jurado, por violar la suspensión de un juez de distrito, que le concedió la suspensión y ordenó a Corral Jurado que se abstuviera de emitir declaraciones contra el quejoso, pero el mandatario estatal no cumplió con la medida cautelar.

Al acudir a la Corte, Pérez Cuéllar argumentó que se violó la suspensión del juez, pero la FGR rechazó pronunciarse sobre esta denuncia y tras varios requerimientos judiciales, la institución comunicó la determinación de no ejercicio de la acción penal contra el ex gobernador.

Contra esta decisión, Cruz Pérez interpuso un nuevo amparo, el cual fue desechado por el juzgado primero de distrito en Chihuahua, al estimarse incumplido el principio de definitividad.

Por su lado, la SCJN resolvió que es válida la determinación de un juzgado de distrito de desechar un amparo indirecto que se promovió contra la resolución de un juez de control que confirmó el no ejercicio de la acción penal, toda vez que no se había agotado, de forma previa, el recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los ministros consideraron que los llamados recursos innominados no son un recurso contra recurso, sino que es una herramienta que permite ejercer control judicial de la actuación del ministerio público, mientras que la apelación es un medio de impugnación contra la resolución jurisdiccional que revisa esa actuación.