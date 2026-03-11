El proyecto planteaba validar la legislación, pero la mayoría de los ministros desechó la acción por improcedente al considerar que Morena no tiene legitimidad para impugnarla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le asestó un revés a Morena pues la mayoría determinó que el partido no tiene legitimidad para impugnar la reforma que hizo el Congreso Local de Querétaro a la legislación electoral de esa entidad.

LEE ADEMÁS: Aureliano Hernández es electo auditor superior de la Federación

El proyecto proponía declarar la validez de la legislación y sobreseer la acción de inconstitucionalidad, pero sin entrar al fondo de la discusión, la mayoría de los ministros se inclinaron por desecharla por improcedente por falta de legitimidad de Morena para impugnar.

Las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por Morena que pretendían invalidar la reforma electoral aprobada por el Congreso de Querétaro fueron rechazadas por los ministros.

Los recursos legales fueron presentados tras la aprobación de un paquete de reformas electorales impulsadas por el PAN en el Congreso local.

En el proyecto resuelto por la mayoría de los ministros se argumentó que el Congreso de Querétaro actuó dentro del ámbito de sus atribuciones constitucionales para legislar en materia electoral local y rechazó que hubiera irregularidades graves en el proceso legislativo.

En otro caso, el pleno de la Corte determinó la constitucionalidad del artículo 35 del Reglamento Urbano para Estaciones de Servicio para la Distribución de Gasolina y Combustibles Líquidos Producto de la Refinación del Petróleo en el Estado de Quintana Roo, que regula la distancia entre estaciones de servicio de gasolina y diésel.

El pleno precisó que esta disposición establece una restricción orientada a la planeación y al desarrollo urbano, sustentada en el interés público y la seguridad colectiva, por lo que no se trata de una regulación directa o indirecta del sistema nacional de hidrocarburos. En ese sentido, la norma es acorde con la esfera de atribuciones establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.