Corte resuelve que las indemnizaciones por responsabilidad civil se calcularán en UMAs

Se eliminó el salario mínimo como parámetro, lo que disminuye de forma significativa los montos a pagar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que deberá prevalecer el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el cálculo de indemnizaciones por responsabilidad civil por muerte, en lugar de utilizar el salario mínimo, con lo que se reducen sustancialmente este tipo de indemnizaciones.

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Al resolver una contradicción de criterios entre tribunales, por seis votos a tres, la Corte resolvió modificar el índice de referencia, pero aseguró que se mantiene la obligación de las personas juzgadoras de fijar indemnizaciones justas, adecuadas y acordes al caso concreto, con apoyo en las tablas de la Ley Federal del Trabajo y las circunstancias específicas del daño.

El análisis se dio con base en el análisis de dos casos en los que se exigía a empresas de seguros indemnización económica, en el primer caso por una persona fallecida por atropellamiento en una carretera y el segundo por deficiencias médicas en la atención recibida en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en ambos expedientes los tribunales solicitaron que los pagos se realizaran con base en lo establecido en el salario mínimo, pero la Corte revirtió ese criterio.

Con esta resolución se beneficiará a las instituciones del Estado y a las empresas aseguradoras, porque se determinó que las indemnizaciones de carácter civil por causas de muerte deberán ser pagadas en UMA.

🚨 #ÚltimaHora I El uso de la UMA en el cálculo de indemnizaciones por responsabilidad civil por muerte no afecta el estándar de reparación: #SCJN



⚖️ Esta determinación modifica el índice de referencia pero mantiene la obligación de las personas juzgadoras de fijar… pic.twitter.com/ZPBYZzmeoB — Suprema Corte (@SCJN) April 14, 2026

Este año el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, mientras que el valor diario del salario mínimo está en 315.04 pesos, y en la zona de la frontera en 440.87 pesos, es decir las indemnizaciones se reducirán a una tercera parte.

El proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, aprobada por mayoría, propuso emitir una nueva jurisprudencia ante la contradicción de criterios de las extintas salas de la Corte.

Argumentó que mantener los salarios mínimos como medidas, implicaría un riesgo directo para el patrimonio de las instituciones, como el IMSS, Issste, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Agregó que el IMSS reportó que durante 2025 se hubiera tenido que pagar indemnizaciones de carácter civil tomando como base el salario mínimo, se habrían tenido que incrementar las cantidades pagadas en 146 por ciento, pasando de 75 millones 910 mil pesos a 187 millones 57 mil 702 pesos.

En contraposición, la ministra Loretta Ortiz Ahlf advirtió que podrían existir indemnizaciones menores, las mismas que serían regresivas en materia de derechos humanos, por lo que pidió reflexionar sobre el asunto.