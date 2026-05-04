Cowboys confían en la evolución de George Pickens como jugador franquicia

George Pickens inicia una nueva etapa con los Dallas Cowboys como jugador franquicia, con altas expectativas de evolución en la ofensiva para la temporada 2026

Tras la designación de George Pickens como jugador franquicia por parte de los Dallas Cowboys y la eliminación de la tradicional crisis contractual del equipo, la temporada baja se ha enfocado en la expectativa sobre su futuro y su impacto en la ofensiva.

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En su primera temporada con Dallas, Pickens cumplió con las expectativas que ya había mostrado durante sus tres años con los Pittsburgh Steelers, confirmando su calidad como receptor abierto.

Aunque su desempeño en 2025 fue sobresaliente, el entrenador Brian Schottenheimer considera que el jugador aún tiene un amplio margen de mejora, lo cual representa una situación preocupante para los rivales.

“Es impresionante ver su evolución. Lo que hizo el año pasado fue extraordinario, y mientras más analizas el video, más sorprende su nivel. Es un jugador diferente”, señaló Schottenheimer, quien lo colocó entre los mejores jugadores del equipo junto a otras figuras clave.

Pickens, reconocido por su capacidad en jugadas decisivas durante su etapa en Pittsburgh, ha sido cuestionado más por su consistencia que por su talento. Sin embargo, en 2025 tuvo una temporada de Pro Bowl, con 93 recepciones, 1,429 yardas y 9 touchdowns, todas marcas personales.

El receptor llegó a los Cowboys en mayo del año pasado y ahora cuenta con una temporada completa junto a Dak Prescott y el sistema ofensivo de Schottenheimer, además de una pretemporada para seguir desarrollando su rendimiento.

“Estamos emocionados de tener a George con nosotros y él también está muy motivado. La clave es la evolución, y aunque no es inmediata, va a suceder”, afirmó el entrenador.

Otro factor relevante es la eliminación de la distracción contractual, ya que el equipo no planea una extensión de contrato en el corto plazo, priorizando el presente deportivo.

Schottenheimer explicó que la postura del equipo ha sido clara desde el inicio: trabajar con la etiqueta de jugador franquicia sin distracciones de negociación.

“Vemos a George como una pieza fundamental del equipo, con la expectativa de un gran 2026 y, ojalá, muchos años más con nosotros”, concluyó.