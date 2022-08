Cowboys vencen en reñido juego a Seahawks en la semana 3 de la pretemporada

EFE

Redacción Deportes.- Los Dallas Cowboys vencieron este viernes 27-26 a los Seattle Seahawks en reñido partido de la semana tres, última de la pretemporada de la NFL.

Seattle tomó ventaja de 13-10 en la primera mitad gracias a dos goles de campo y a un pase de anotación de su mariscal de campo titular Drew Lock hacia Penny Hart.

Lock, quien se perdió el duelo de la semana pasada porque dio positivo a la COVID-19, se mostró errático, completó sólo 13 de 24 envíos y sufrió tres intercepciones en el duelo.

Cooper Rush, quarterback de respaldo de Dak Prescott, arrancó el partido con Dallas. Sólo jugó una ofensiva; fue presionado y acumuló 20 yardas con dos de cinco envíos completos.

A partir de la siguiente serie Will Grier lideró el ataque de los Cowboys, sumó una anotación en el segundo cuarto hacia Simi Fehoko, pero tuvo los mismos problemas de Rush; poco tiempo para lanzar por la presión y sufrió una captura antes del descanso.

Dallas padeció la ausencia del líder de su línea ofensiva, Tyler Smith, tackle izquierdo, quien se perderá la temporada 2022 porque el miércoles se fracturó la rodilla durante el entrenamiento.

En el tercer cuarto Seattle amplió la ventaja 20-10 con un touchdown por tierra de DeeJay Dallas. Los Cowboys respondieron con un gol de campo que los acercó 20-13.

