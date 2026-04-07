Credencialización en salud inicia con adultos de 85 años: así funcionará el nuevo sistema IMSS-Bienestar en México

El gobierno federal despliega una red digital que integra instituciones, expedientes clínicos y acceso a servicios, con meta de operación plena en 2027

El gobierno federal inició el proceso de credencialización del sistema universal de salud, comenzando con personas de 85 años y más, lo que implicó registrar a cerca de un millón de adultos mayores y ampliar la cobertura a cuidadores y familiares.

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La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, precisó que el programa avanzará de forma gradual, incorporando después a personas de 70 a 85 años, con capacidad de hasta 7.5 millones de registros mensuales.

El despliegue inició en 24 entidades integradas al modelo IMSS-Bienestar, con brigadas y 17 mil servidores de la nación encargados del registro.

La credencial será un identificador único, permitiendo a los usuarios acceder a distintas instituciones públicas sin importar su afiliación previa, eliminando barreras entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el modelo implica la federalización de los servicios de salud, con atención gratuita, coordinada y unificada.

El proceso requiere que los estados transfieran la operación de sus sistemas de salud al esquema federal, lo que ha generado un mapa mixto en el país.

En el caso de Yucatán, la adhesión se concretará tras la inauguración de un hospital de alta capacidad, lo que permitirá ampliar la cobertura sin costo.

El modelo IMSS-Bienestar busca consolidar un sistema universal de salud, integrando todas las instituciones en una red única de atención.

Para ello, el gobierno implementará la credencialización en todo el país, facilitando el acceso a servicios sin restricciones territoriales o administrativas.

Finalmente, la presidenta indicó que continúa el diálogo con estados no integrados, para que puedan participar en el sistema universal de salud aun sin adherirse completamente al modelo.