“Crisis sería si fuéramos en la J17”; Santiago Baños solo aceptó mal momento del América

El presidente deportivo de las Águilas señaló que el enfoque principal es ganar la Concachampions

Santiago Baños le puso paños fríos al mal momento que atraviesa el América en Coapa, tras la derrota del miércoles ante Juárez en casa, que los sacó de la zona de Liguilla.

El presidente deportivo de las Águilas consideró que, si bien no están alcanzando los resultados ni despliegan el fútbol deseado, no se puede hablar de crisis al término de la Fecha 9.

“Falta mucho tiempo de torneo, muchos puntos por jugar, y estamos convencidos de que esto es solo un mal momento, no una crisis.

Si fuera la Jornada 17, estaríamos fuera de zona de clasificación, pero tenemos tres partidos esta semana que pueden cambiar radicalmente el estatus del equipo”, dijo en Coapa.

Por ello, es fundamental para los emplumados recuperarse ante Querétaro el sábado, para luego viajar a Philadelphia por la Concachampions, y posteriormente regresar a casa para enfrentar a Mazatlán con mejores ánimos.

“Si sumamos en Querétaro, sacamos un buen resultado en Filadelfia y luego contra Mazatlán en casa, sumamos otra vez, nos meteremos de lleno en la zona de clasificación y daremos un paso adelante en los octavos de final de Concacaf.

Estamos bien y vamos con la mirada puesta en avanzar un paso a la vez, un partido a la vez”, agregó Baños.

Concacaf es prioridad sin descuidar la Liga MX

Sobre la Concachampions, Baños indicó que es un tema medular para el club. Aunque no la puso abiertamente como prioridad, sí que está muy presente en la mente del equipo.

No por ello descuidarán la Liga MX, pero reconoció que, dadas las circunstancias, llegará un momento en que tendrán que decidir, y probablemente opten por el torneo internacional, ya que en ocasiones previas se les ha negado.

“El objetivo final del club son los títulos, y tenemos pendiente el título internacional de Concacaf. Obviamente estamos enfocados en eso, sin dejar de lado la liga. Quisiéramos sumar otro título de liga y, cuando llegue el momento de compaginar ambos, tendremos que tomar una decisión”, admitió Baños.

Después del juego contra Querétaro, América viajará a Estados Unidos para preparar el partido ante el Philadelphia Union del martes, en la ida de los octavos de final de la Concachampions.

Si las Águilas no logran avanzar y quedan fuera, sería un golpe fuerte al proyecto de André Jardine y, posiblemente, también al de Santiago Baños, aunque se permitiría finalizar el semestre en la Liga MX.