Lo de Cruz Azul ya es preocupante. Llegó a ocho juegos sin ganar y tras apenas empatar 1-1 con Xolos en el Estadio Cuauhtémoc, no pudo recuperar el subliderato.
De tal forma que solamente alcanzó las 29 unidades, pero muchísimas dudas hay a su alrededor.
Nicolás Larcamón confirma partido a partido que este equipo le está quedando muy grande, porque también fue una semana terrible, al quedar eliminado en la Concachampions.
El técnico argentino tiene que lograr que su equipo mejore en la última semana antes de la Liguilla, ya que de lo contrario no muestra argumentos para ser campeón.
Si eso no sucede, es un hecho que saldrá de Cruz Azul, bajo un proyecto deportivo con Iván Alonso en la directiva, que no da resultados ni títulos.
Este encuentro lo comenzó ganando Cruz Azul a los 17 minutos, con un penal de Gabriel Fernández, con lo que parecía que La Máquina encaminaba el partido.
Pero una vez más, este equipo mostró sus falencias defensivas, una constante en los últimos partidos.
Al 25′, una jugada por izquierda de Adonis Preciado terminó en un disparo desviado por la defensa celeste.
El marroquí Mourad El Ghezouani apareció para empujar la pelota, ya que Kevin Mier no pudo reaccionar.
En el segundo tiempo, Cruz Azul no mostró prácticamente nada al ataque y terminó abucheado por su afición.
Xolos tuvo una clarísima con Gilberto Mora, pero falló una opción que pudo ser el triunfo.
Aun así, Tijuana sacó un buen resultado, mientras que Cruz Azul sigue en picada; si no cierran filas, podrían quedar fuera pronto en la Liguilla.
En tanto, Tijuana rescató un punto que lo mantiene en la pelea por clasificar hasta la última jornada.