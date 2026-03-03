Cristiano Ronaldo, en riesgo de no venir a México; sufrió lesión muscular y está fuera indefinidamente

La lesión muscular de Cristiano Ronaldo pone en duda su participación con Portugal ante México en la reinauguración del Estadio Azteca.

El partido contra Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca parece traer complicaciones, pues apenas una semana después de que los lusos pusieran en duda el compromiso, ahora existe el riesgo de que no participe Cristiano Ronaldo.

El Al Nassr, club saudí donde milita el delantero portugués, informó que CR7 sufrió una lesión muscular en el tendón de la corva, situación que encendió las alarmas de cara al encuentro internacional.

De esta forma, el jugador de 41 años ya inició su proceso de rehabilitación con el objetivo de volver a las canchas lo antes posible y no perder actividad con su selección.

Sin embargo, el club árabe no precisó el tiempo de recuperación, que podría variar entre una o dos semanas o extenderse hasta cuatro semanas, dependiendo de la evolución física del futbolista.

Si se cumple el escenario más prolongado, el atacante portugués no llegaría en condiciones para presentarse el 28 de marzo en el Estadio Azteca, cuando Portugal enfrente a la Selección Mexicana en el esperado partido inaugural.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Fake news sobre una supuesta huida de Arabia

Por otra parte, este martes circularon fake news en torno a Cristiano Ronaldo, pues se afirmó que había abandonado Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Incluso se difundieron datos de su jet privado, señalando que la aeronave realizó una ruta de Riad a Madrid, lo que alimentó las especulaciones.

No obstante, el Al Nassr desmintió la versión sobre una supuesta huida, al publicar imágenes del portugués trabajando en su rehabilitación dentro de las instalaciones del club.

Habrá que esperar la evolución médica de Cristiano Ronaldo para determinar si podrá estar listo y disputar el partido ante México el próximo 28 de marzo, en la histórica reinauguración del Estadio Azteca.