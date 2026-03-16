Cristiano Ronaldo vendría a México para el amistoso ante la Selección Nacional

Cristiano Ronaldo: Total de goles hoy y estadísticas en vivo actualizadas al momento Foto: Reuters

Desde Arabia reportan que Cristiano Ronaldo sí vendría a México para el amistoso ante la Selección Mexicana

Lo que parecía una incertidumbre y pocas posibilidades de ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca durante el partido de Portugal ante la Selección Mexicana, tras sufrir una lesión, ha quedado aclarado: un medio árabe confirmó que el astro lusitano ha sido convocado para los próximos amistosos, incluyendo el enfrentamiento ante el equipo dirigido por Javier Aguirre.

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Según la fuente, el Al Nassr, club donde milita Cristiano Ronaldo, fue notificado de su convocatoria, al igual que Joao Félix. Ambos estarán presentes para medirse ante México y Estados Unidos.

Es importante recordar que Cristiano continúa con su proceso de rehabilitación tras la lesión sufrida hace unas semanas con el Al Nassr. Se reporta que está recuperándose en España bajo la supervisión de su fisioterapeuta personal, según informó el estratega Jorge Jesús.