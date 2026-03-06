Cristiano Ronaldo viaja a España para rehabilitación; se aleja más del duelo ante México

El veterano portugués de 41 años, sufrió una lesión en el tendón de la corva; en Al Nassr lo tienen descartado por los próximos dos juegos

Cristiano Ronaldo no se quedará en Arabia Saudita para su rehabilitación tras la lesión muscular que sufrió, por lo que viajará a España para recibir tratamiento médico, lo cual indica que la situación pinta ya muy complicada para que venga a México a finales de este mes.

TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid sufre ante Celta en Balaídos pero Valverde rescata un triunfo clave

El técnico del Al Nassr de Arabia Saudita, el portugués Jorge Jesús, reveló el procedimiento a seguir con el veterano de 41 años, quien continuará su recuperación en Europa.

“Cristiano sufrió una lesión muscular en el último partido. Tras las pruebas médicas, se evidenció que necesita un periodo de descanso y tratamiento. Por lo tanto, se decidió que viajaría a España para recibir tratamiento, similar a lo que hicieron anteriormente Ayman Yahya y Sami Al Najei (futbolistas saudíes del equipo)”, dijo el DT en la conferencia de prensa previa al juego ante Neom SC de este sábado.

El entrenador del conjunto árabe, también precisó que Cristiano no estará disponible para el próximo juego del Al Nassr, el cual será el 14 de marzo ante Al Khaleej, por lo que estaría aproximadamente dos semanas en España para recibir tratamiento.

“El personal médico confirmó que Cristiano no podrá participar en el partido (ante Neom SC), ni el siguiente. Por ello, le permitimos viajar a España para centrarse en su recuperación“.

🚨 Jorge Jesus: “After tests, we see the injury suffered by Cristiano Ronaldo was more serious than expected”.



“Cristiano will now travel to Spain, like other players who went for treatment when they were injured. His injury required treatment in Madrid with his personal… pic.twitter.com/uCb70kgiGg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2026

Se hace muy difícil que venga a México

Al ser una lesión de carácter muscular, acelerar cualquier proceso de rehabilitación tiene que ser con calma y sin prisas, ya que puede salir contraproducente. Si bien Cristiano es un futbolista que a lo largo de su carrera no ha tenido lesiones graves, ya que cuida muchísimo de su físico, su veteranía le puede jugar en contra.

De ahí que su presencia en México para el juego del 28 de marzo con la Selección de Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, sea poco menos que misión imposible, ya que la prioridad del conjunto lusitano es la Copa del Mundo.

Si se confirma que Cristiano Ronaldo no viene a nuestro país por lesión, sin lugar a dudas que el partido perdería muchísimo interés en territorio nacional, si bien no deja de ser un juego de preparación de altísimo grado de dificultad para la Selección Mexicana, debido a la gran calidad del combinado lusitano esté CR7 o no.