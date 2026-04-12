Critica diputada que vuelvan a cambiar a secretario de Planeación

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, señaló que la salida de Araceli Damián de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y la designación de Pablo Yanes Rizo evidencian una grave falta de rumbo y compromiso en la planeación del desarrollo de la Ciudad.

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Garza advirtió que Pablo Yanes deja inconclusa la elaboración del Plan General de Desarrollo, una de las tareas más importantes para la capital, misma que ya había sido abandonada previamente, sin resultados concretos.

Yanes Rizo, quien había sido designado en noviembre de 2025 como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, tenía a su cargo la elaboración del Plan General del Desarrollo, que ya no presentará.

La diputada panista sentenció que existe una cadena de improvisaciones. “Primero Encinas y ahora Yanes dejan la Secretaría sin cumplir con su encomienda. Los dos se fueron sin dar resultados en un tema fundamental para el futuro de la ciudad”, subrayó.

La legisladora enfatizó que es inaceptable la falta de seriedad en la planeación, ya que estos instrumentos definirán el rumbo de la capital para los próximos 15 a 20 años.

“No se puede jugar con el futuro de la Ciudad de México. La planeación no es un trámite administrativo; es la base del desarrollo, el orden territorial y la calidad de vida”, afirmó.

Olivia Garza sostuvo que los constantes cambios reflejan desinterés, falta de capacidad y ausencia de visión del gobierno de Clara Brugada, y advirtió que la ciudadanía no merece un gobierno que improvisa y abandona responsabilidades estratégicas.

Finalmente, hizo un llamado a detener la cadena de decisiones erráticas. “La Ciudad de México no puede seguir siendo rehén de la improvisación. Es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad y frene cambios sin sentido que ponen en riesgo el futuro de millones”, sentenció.