Critica PRI asistencia de México a Cumbre Progresista en España

Advierte que en plena negociación del TMEC es mala idea reunirse con los adversarios del presidente de Estados Unidos

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a una cumbre progresista en España, porque vincularse a los adversarios abiertos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es buena idea.

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El legislador subrayó que el país se encuentra en un momento clave de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que “no se trata de ideologías, se trata de intereses nacionales. Se trata de México”.

Moreno indicó que la diplomacia no es un escenario para protagonismos, sino un instrumento para generar confianza, certeza y estabilidad.

Agregó que al mezclarse en espacios que pueden interpretarse como bloques políticos frente a su principal socio comercial, Estados Unidos, el gobierno no fortalece a México, lo pone en riesgo y lo expone cuando más necesita credibilidad y capacidad de negociación.

Señaló que la presidenta se reunirá con los presidentes de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro; y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de una negociación clave del Tratado Comercial con América del Norte, lo que consideró una señal equivocada en el peor momento posible.

En un videomensaje difundido en redes sociales, el senador afirmó que México no está para improvisaciones ni experimentos en política exterior, reiterando que “no se trata de ideologías, se trata de intereses nacionales. Se trata de México”.

Insistió en que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas dependen de esa relación con Estados Unidos, por lo que millones de empleos están vinculados al comercio bilateral.

Por ello, sostuvo que cada decisión, gesto o fotografía impacta directamente en la relación económica más importante del país.

Finalmente, señaló que se necesita cabeza fría, visión de Estado y responsabilidad, ya que cuando se debilita esa relación, lo pagan millones de familias mexicanas.