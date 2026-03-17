Cruz Azul, a consumar su pase a 4tos de Concacaf; Rayados, a morirse en la línea

La Máquina tiene ventaja de un gol en el global, pero metió tres de visitante; Rayados necesita ganar 0-2 mínimo

Comienza la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, y en el caso de los clubes mexicanos iniciará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, cuando Cruz Azul reciba a Rayados.

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El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón se trajo una ventaja de 3-2 de su visita la semana pasada al Gigante de Acero, por lo que prácticamente está clasificado a la siguiente ronda.

No solo por el gol de ventaja que consiguió en territorio regiomontano, sino porque en este torneo, los goles de visitante valen el doble.

De tal forma que Rayados necesita como mínimo ganar 0-2 como visitante si quiere avanzar a la siguiente ronda; es decir, no recibir un solo gol.

Lo cual luce por demás complicado, porque Rayados ha demostrado que en zona defensiva suele ser endeble y con el poderío ofensivo que tienen los celestes, aguantar el cero es lo complejo.

Además, Monterrey atraviesa un muy mal momento en el semestre, porque no avanza en la Liga MX, ni en este certamen parece ser que vaya a avanzar.

Del lado celeste, le basta incluso con un empate a cero goles para avanzar a la siguiente ronda; si mete algún gol, todavía mejor porque eso le dará mucho más margen de maniobra en esta eliminatoria.

Nicolás Larcamón, técnico cementero, ya dijo que presentará al mejor equipo que tiene, por lo que no se esperan grandes cambios.

De entrada, en el arco ya está confirmado que estará Andrés Gudiño, cuando se esperaba que Kevin Mier pudiera volver al arco.

El que avance de esta serie enfrentará al ganador de la serie entre Alajuelense de Costa Rica y LAFC de la MLS, que también se resuelve este martes en territorio tico con empate global de 1-1, pero con los centroamericanos con ventaja por el gol de visitante.