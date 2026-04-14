Cruz Azul, a lograr la hazaña o quedar fuera; América con ganar avanza a semis de Concacaf

La Máquina está en severos aprietos y necesitan mínimo tres goles para igualar el global; Las Águilas solo no recibir gol de visitante y anotar

Semana crucial tanto para América como Cruz Azul en sus aspiraciones del semestre, ya que ambos disputan este martes la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Sin embargo, la situación es muy distinta para ambos equipos tras lo ocurrido en la ida, pues aunque comparten el mismo objetivo, el camino es mucho más complicado para uno que para el otro.

Cruz Azul busca la hazaña ante LAFC

En el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Cruz Azul recibe al LAFC con una desventaja de 0-3 en el marcador global, luego de una dura derrota en Los Ángeles.

El equipo de Nicolás Larcamón necesita al menos tres goles sin recibir para forzar el alargue; una victoria por cuatro tantos sin respuesta le daría una clasificación histórica.

El reto no es menor, pues enfrente está uno de los equipos más fuertes de la MLS, con figuras como Heung-min Son, Denis Bouanga y David Martínez, quienes complicaron seriamente a la defensa celeste.

El venezolano marcó un doblete en la ida, mientras que Son también anotó, evidenciando las debilidades defensivas de un Cruz Azul que deberá mejorar si quiere mantener viva la serie.

Además, el técnico Nicolás Larcamón no contará con Nico Ibáñez, lesionado en el Clásico Joven y fuera hasta la Liguilla.

En caso de no lograr la remontada, la eliminación sería considerada un fuerte golpe deportivo para el proyecto encabezado por el director deportivo Iván Alonso.

Foto: Mexsport

América, con ventaja pero sin margen de error

Por su parte, el América recibirá al Nashville en el Estadio Banorte tras un empate sin goles en la ida.

Las Águilas dependen de una victoria para avanzar, sin importar el marcador, lo que en el papel les da una ligera ventaja.

Sin embargo, cualquier descuido podría complicar la eliminatoria, ya que un gol de visita obligaría al conjunto azulcrema a buscar dos anotaciones.

El equipo de André Jardine sigue con la ausencia del capitán Henry Martín, quien continúa en recuperación, además de la baja por suspensión del mediocampista Rodrigo Dourado.

América mantiene como objetivo principal conquistar la Concachampions, título que no levanta desde hace una década.