Cruz Azul apapacha a Charly Rodríguez con la capitanía para la Liguilla tras quedar fuera del Mundial

El mediocampista no superó el corte de convocados de la Liga MX a la Copa del Mundo y tomará el brazalete en lugar de Erik Lira

Charly Rodríguez ha recibido uno de los golpes más duros de su carrera, luego de que se diera a conocer los convocados de la Liga MX a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo, lista en la que él no forma parte.

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De tal forma que el mediocampista de Cruz Azul no podrá ir a su segundo Mundial, toda vez que hace cuatro años en Qatar 2022 sí formó parte del equipo que en aquel entonces dirigió Gerardo Martino y que se quedó en fase de grupos.

Ahora, Charly tendrá que enfocarse única y exclusivamente en la Liguilla del Clausura 2026 con La Máquina, con la cual buscará conseguir la décima estrella, y así que el club levante un nuevo campeonato de liga luego de cinco años de sequía tras haberla obtenido en el Guard1anes 2021.

Cruz Azul apapacha a Charly con la Capitanía

Apenas se supo que el mediocampista de 29 años quedó fuera del Mundial, Cruz Azul no tardó en apapachar a su futbolista, ya que en redes sociales exaltó que el jugador se quedará con el brazalete de Capitán en la Liguilla.

Erik Lira, quien sí forma parte de los convocados al Mundial y quien es el Capitán cementero, jugó su último partido con los celestes el domingo pasado ante Necaxa, porque es muy probable que después del Mundial dé el salto a Europa.

De tal forma que ahora la responsabilidad del ser líder de La Máquina dentro del terreno de juego, recaerá toda en Charly, a ver cómo responde en la Fiesta Grande luego de ser cortado por el Javier Aguirre para la Copa del Mundo en casa.

Aunque la realidad es que este futbolista tuvo muchísimas oportunidades de mostrar su talento en la Selección Mexicana y siempre demostró que era un jugador de club y no de combinado nacional, ya que jamás pudo desplegar el talento que muestra en su equipo.