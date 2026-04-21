“Cruz Azul confirma partido ante Necaxa en el Estadio Azteca por la Jornada 17”

Cruz Azul anunció que volverá al Estadio Azteca para la Jornada 17 del Clausura 2026, tras más de un año sin jugar ahí como local.

De manera sorpresiva, Cruz Azul ha informado que el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 se disputará en el Estadio Azteca, en el cual no jugaba como local desde mayo del 2024.

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En el comunicado dado a conocer por el club, se señala que tanto la Liga MX como la administración del inmueble permitieron el cambio de sede, es decir dejar de jugar en el Cuauhtémoc para mudarse al Azteca para la última fecha de la fase regular del campeonato donde estarán recibiendo al Necaxa.

Esto servirá para que la afición vuelva a conectar con el equipo, de acuerdo a lo emitido por el club, y es que cabe señalar que desde que juegan en Puebla, los fanáticos cementeros no se han hecho presente como se esperaba, ya que la distancia ha sido factor para ver el estadio semivacío cada quince días.

Lo malo de esto es que para la Liguilla, Cruz Azul seguirá jugando en el Cuauhtémoc como local, así lo recalcó el comunicado.