Cruz Azul controló a Rayados y avanzó a cuartos en Concachampions; va contra LAFC

Monterrey se había puesto adelante con gol del Corcho Rodríguez, pero Paradela anotó por La Máquina y calmó las aguas

A Cruz Azul se le estaba saliendo de las manos la serie ante Rayados, pero cuando debió controlar la situación pisó el acelerador y empató 1-1 la vuelta, para ganar 4-3 el global con lo que avanzó a cuartos de final de la Concachampions, donde enfrentará al LAFC.

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En duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, pasado por bastante lluvia, La Máquina hizo lo suficiente para que Monterrey no diera la campanada y lo echara del certamen, en el cual es el vigente Campeón.

Aunque esta versión del conjunto cementero, para nada es la mejor en lo que va del semestre. Ya le había sucedido el sábado pasado ante Pumas en Ciudad Universitaria, porque se dejó empatar después de ir 0-2 arriba de visita y ahora Monterrey le metió un gol sorpresivo en los primeros minutos de este enfrentamiento.

Lo bueno para los celestes es que este equipo regiomontano es uno de los peores en los últimos años, porque todo lo que hizo bien en el primer tiempo, lo hizo mal en la parte complementaria y de nada sirvió que pusiera en aprietos a los celestes desde los primeros minutos.

La semana pasada, cuando Luis Ángel Malagón se rompió el tendón de Aquiles y quedó fuera de la Copa del Mundo, de inmediato se echó a andar una campaña en redes sociales para que Javier Aguirre considerara a Andrés Gudiño, en la venidera Fecha FIFA.

Pues eso duró apenas unos días, porque el arquero cementero se encargó de demostrar que no es material de Selección. Al minuto 7′, el mediocampista argentino de Rayados, Jorge Rodríguez, metió el 0-1 para Monterrey, con un tiro de larga distancia.

Pero con muchísima colaboración de Gudiño. El derechazo del Corcho sí llevaba potencia, pero lo realizó desde fuera del área. El arquero tuvo mucho tiempo para reaccionar pero se lanzó, además de tarde, lo hizo mal y si bien alcanzó a tocar la pelota con los dedos, no metió la mano correctamente y el esférico se metió en su arco.

Con ese gol, el global estaba empatado 3-3 y ahora Monterrey solo necesitaba una anotación más para avanzar a la siguiente fase de este torneo. El primer tiempo continuó su curso y hubo una acción sobre el francés Anthony Martial dentro del área, en la que los visitantes reclamaron penal pero no se concedió.

Era claro que La Pandilla tenía el momento del partido; un segundo gol regio era mucho más cercano a que Cruz Azul volviera a tomar la rienda de la serie, pero Monterrey no aprovechó que La Máquina tardó en carburar y además, le vinieron problemas en la cancha.

#Resumen | Cruz Azul consigue el boleto a cuartos de final, tras vencer en el marcador global 4-3 a Rayados de Monterrey en los octavos de la Concacaf Champions Cup. #CruzAzul🚂 (4) 1-1 (3) 🤠 @Rayados #Concachampions ⚽ pic.twitter.com/wbPJ3tTcUF — FOX (@somos_FOX) March 18, 2026

El defensor Daniel Aceves salió en camilla por lesión y entró Gerardo Arteaga, por lo que el técnico Nico Sánchez tuvo que ajustar su línea defensiva. Los primeros 45 minutos se acabaron, pero para la segunda mitad la serie seguía abierta y todo podía suceder.

Aunque por algo Cruz Azul es actualmente el mejor equipo de la Liga MX. Solamente había pasado poquito más de un minuto de iniciado el segundo tiempo, cuando La Máquina consiguió el 1-1 en este encuentro y el 4-3 en el marcador.

Omar Campos avanzó por la parcela de la izquierda dentro del área, metió tiro centro y con una genialidad, José Paradela conectó el esférico de taquito, para que la pelota se fuera a segundo poste y el arquero Mochis Cárdenas se quedara sin ningún tipo de chance.

Y ahí, esta eliminatoria se murió por completo. Rayados ya no tuvo ningún tipo de reacción; el técnico interino Nico Sánchez metió a gente como Luca Orellano y al delantero Uros Djurdjevic, pero pasó absolutamente nada con el conjunto regiomontano.

Eso es lo que se le cuestiona muchísimo a este equipo: tiene calidad, tiene individualidades y tiene plantel, porque si bien en esta serie no estuvo disponible su principal figura, Sergio Canales, hay futbolistas para competir mucho mejor.

Cruz Azul se dedicó a dosificar sus esfuerzos y llevar a buen puerto esta eliminatoria hasta el silbatazo final. Entraron gente como Andrés Montaño, Amaury García, Luka Romero y Josué Díaz, además de Gabriel Toro Fernández, pero solo para refrescar a su plantel, porque el viernes tienen que ir a Mazatlán.

Monterrey se murió de prácticamente nada. La cara que había mostrado en los primeros minutos, que parecía iba a poner a La Máquina en severos aprietos, se fue diluyendo poco a poco, hasta que volvió a ser ese equipo gris e intrascendente que tiene harta a su afición.

Los celestes siguen adelante en este torneo, en el cual buscan el bicampeonato; pero para avanzar a semifinales tendrán que derrotar a un muy buen equipo de LAFC, donde está la figura coreana Heung-Min Son, o el potente delantero Denis Bouanga, solo por mencionar a algunos jugadores.