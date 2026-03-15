Cruz Azul deja escapar el triunfo; Pumas empata 2-2 con diez jugadores en CU

Los felinos iban 0-2 abajo y en el segundo tiempo lograron igualar, con todo y la expulsión de Nathan Silva

Ambientazo, colores y mayoría Azul y Oro. Pero sobre todo mística, estirpe y mucha garra, demostraron que Ciudad Universitaria es de Pumas, porque ante el líder Cruz Azul y con diez hombres, se recuperó de un 0-2 para empatar 2-2 y rescatar un punto frente a toda su gente.

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Cierto que Cruz Azul fue inquilino durante un año de este Estadio Olímpico Universitario, pero la noche del sábado quedó clarísimo que jamás volverán a ser locales en este inmueble, porque cuando pensaron que sacarían los tres puntos, los auriazules sacaron el espíritu y les empataron.

Mérito total de los Pumas, porque también lo supo hacer con un hombre menos, debido a la expulsión de Nathan Silva al 68′, que no desajustó al equipo, también por intervención de Efraín Juárez.

Pero también, completa complicidad de Cruz Azul, tanto jugadores como el propio Nicolás Larcamón, quienes permitieron que los locales crecieran y los dejaran sin triunfo.

Fue un tiempo para cada equipo. El primero, completamente para Cruz Azul. Al 35′, Nico Ibáñez puso el primer gol para los celestes con un cabezazo en el área chica, luego de un primer remate de Willer Ditta tras un tiro de esquina.

El segundo gol cementero vino por medio de Charly Rodríguez, gracias a una gran definición dentro del área, luego de una muy buena jugada cementera, en la que asistió Jorge Rodarte, quien entró de cambio por el lesionado Carlos Rotondi.

Pero el segundo tiempo fue completamente felino. Efraín Juárez fue hacia adelante, siempre confiando en su ideología de no jugar a perder, y metió a Memo Martínez, a quien le cometieron penal y Juninho convirtió en gol al 62′.

Dos minutos después vino la expulsión de Nathan y parecía que el sueño del empate felino se esfumaba. Sin embargo, no fue así: este equipo demostró que la mística con su estadio y con su gente, además de buen futbol, le dan para competirle a los mejores de la Liga MX.

Efraín también metió a Uriel Antuna, en busca de hacer daño con su velocidad, y así pasó. En una jugada con campo abierto, Rodrigo López ganó una pelota y vio a Uriel entrar al área; Willer Ditta no lo supo detener y en su intento por sacar la pelota, metió autogol.

El 2-2 con diez hombres, para Pumas supo a victoria y para los celestes a derrota. En el último minuto, Keylor Navas se mandó una atajada de héroe y salvó el empate para su equipo.

Cruz Azul se mantiene en la cima con 26 puntos, pero dejó ir dos que ya tenía casi en la bolsa, mientras que Pumas llegó a 20 unidades en la quinta posición, de la cual ya no bajará esta fecha.

Ahora, a los Pumas les viene el Clásico Capitalino el próximo sábado ante América, que tendrá que meterse a este estadio, que ha vuelto a ser un fortín Universitario.

Y Cruz Azul, primero a media semana tiene que concretar su pase a cuartos en Concacaf y luego medirse de visita a Mazatlán, en un partido que no debería presentarle mayores problemas a los cementeros, aunque esta vez el líder no pudo volver a festejar en la que decía era su casa, aunque en realidad nunca lo fue. ⚽