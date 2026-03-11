La Máquina le metió dos goles al final del juego, luego de que el portero regalara un penal, se hiciera expulsar y Rayados pusiera a Stefan Medina de forma improvisada en el arco

Santiago Mele “vendió” a Rayados de manera terrible. El portero uruguayo, que de por sí no juega porque el titular es Luis Cárdenas, hizo un grosero penal por lo que lo expulsaron en los últimos minutos del cotejo, con lo que Cruz Azul remontó 2-3 en la ida de los octavos de final de Concachampions.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se rompió el tendón de Aquiles! Malagón quedó fuera de la Copa del Mundo 2026

Lo peor es que el arquero charrúa se mandó la falta cuando ya tenía tarjeta amarilla, además de que el equipo regio había agotado todos sus cambios, por lo que el defensa colombiano Stefan Medina se tuvo que poner los minutos finales del cotejo.

Eso le costó a Monterrey perder el partido. Jugar con un hombre menos, además de no tener portero por más de diez minutos ante un equipo como La Máquina, es hacerse el famoso Harakiri. Monterrey es una calamidad de pies a cabeza y prácticamente firmó su eliminación de la Concachampions.

Cruz Azul aprovechó el “carnaval del terror” que es Monterrey y luego de que su portero salió por una pelota con el puño por delante y atropelló a Jorge Rodarte para que el árbitro marcara penal, no lo desaprovechó.

Gonzalo Piovi, encargado de cobrar la pena máxima, fusiló a Stefan Medina en portero y así La Máquina empataba 2-2, un partido que antes del ridículo de Santiago Mele, era hasta probable que lo perdiera.

Pero un equipo como el cementero, que cuando huele la sangre no perdona, seguro que iba a capitalizar la enorme oportunidad que se le presentaba por delante, para incluso llevarse la victoria y traerse el triunfo para la vuelta la próxima semana.

Al 90′, Nico Ibáñez, quien llevaba ocho minutos en el terreno de juego, agarró una pelota de aire dentro del área y metió un bombazo cruzado, imposible para el improvisado arquero Stefan Medina, que nada más vio la raya que sacó el delantero ex de Tigres, mismo que disfrutó enormemente el gol para el triunfo cementero.

Si Cruz Azul no le metió un gol más a Rayados bajo las circunstancias en las que estaba el juego, fue porque le faltó la contundencia y también no tuvo la suficiente calma para construir mejor las jugadas ante un rival que ya había bajado los brazos.

En la primera parte, Erik Lira había adelantado a La Máquina al minuto 25′, con lo que los cementeros parecía que establecían condiciones ante un rival y en una cancha, en la que apenas dos semanas antes ganaron por la Liga MX.

Pero esta vez, a diferencia de ese otro juego reciente, Monterrey le dio la vuelta al juego gracias al doblete de Roberto de la Rosa al 35′ y al 40′. El joven delantero mexicano le está ganando la partida al refuerzo Uros Djurdjevic.

Lo peor para el serbio es que nada más no moja con su nuevo equipo; se le ve frustrado en el campo y hasta lo hace evidente, mientras que De la Rosa aprovechó los minutos que le dieron en el campo y mojó, aunque al final sus goles no fueron suficientes para ganar.

Rayados parecía que había dejado atrás el malísimo trago amargo que vivó el sábado pasado en el Clásico Regio, pero al final, gracias a su segundo portero, el uruguayo Mele, tiró todo por la borda.

La Máquina, difícilmente falla cuando tiene a un rival a merced, máxime si es el propio contrincante el que se pone a modo para que un equipo como el cementero le pase por encima.

Con este resultado, Cruz Azul tiene pie y medio en los cuartos de final de la Concachampions, porque incluso perdiendo 0-1 en el Cuauhtémoc, pasaría por goles de visitante. El equipo de Larcamón va tranquilo y seguro.

En tanto, Monterrey tendría que ganar mínimo 0-2 sin recibir anotaciones, para avanzar a la siguiente ronda, pero está claro que el semestre de La Pandilla es para llorar y así hayan cambiado de técnico con el interino Nico Sánchez, este plantel está muy por debajo de las expectativas.

Ahora La Máquina tendrá que enfocarse en su visita al Estadio Olímpico Universitario el sábado, donde se mide a los Pumas, en busca de seguir aumentando su ventaja en la cima del Clausura 2026.

Y Monterrey tiene ya que despertar de esta pesadilla por la cual atraviesa. Está al borde de la eliminación en Concacaf y en la Liga MX también da pena. Parece ser que no solo el puesto de Doménec Torrent fue cortado, si esto sigue así en el equipo regio, hasta el director deportivo, Tato Noriega podría vivir sus últimas semanas en el club, porque las decisiones que ha tomado en los últimos meses, han sido prácticamente todas erróneas, para un equipo que tiene muchísimo poder adquisitivo, pero que en la gestión deportiva ha dado muchísimo a desear.