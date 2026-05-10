Cruz Azul elimina al Atlas y clasifica a su quinta semifinal consecutiva en Liga MX

Cruz Azul derrotó 1-0 al Atlas y avanzó a su quinta semifinal consecutiva en Liga MX, en un partido marcado por una polémica arbitral

Cruz Azul la tenía sencilla desde el juego de ida porque consiguió ventaja y para la vuelta ante Atlas, hizo lo mínimo para vencer 1-0 (4-2 en el global) a los rojinegros en el Estadio Banorte.

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Con ello, los celestes llegaron a las semifinales por quinto torneo consecutivo, ya que también lo consiguieron desde el Clausura 2024, Apertura 2024, Clausura 2025, Apertura 2025 y ahora Clausura 2026.

VICTORIA TOTALMENTE AZUL EN EL ESTADIO BANORTE Y AVANZAMOS A LA SIGUIENTE RONDA.



¡VAMOOOOOOS, CRUZ AZUL! 💙 pic.twitter.com/9QlKnJqZVF — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 10, 2026

Ahora solo espera rival en la antesala de la Final, el cual saldrá luego de los juegos del domingo Pumas vs. América, además del Pachuca vs. Toluca.

Cierto que Cruz Azul alcanzó ya las cinco semifinales consecutivas, pero de las cuatro anteriores, solamente una la ha podido ganar para avanzar a la Final (Clausura 2024) y las tres restantes las ha perdido.

Por ello, esta institución tiene una cuenta muy pendiente en la instancia que comenzará a jugarse a mitad de la semana que comienza, a ver si esta vez sí le alcanza para volver a una Final.

Del lado rojinegro, la escuadra de Diego Cocca intentó regresar en la eliminatoria tras llegar en desventaja, plantarle cara al conjunto cementero y al menos vender cara la eliminación.

Atlas necesitaba dos goles para remontar esta serie y seguir adelante; pero cuando más atacaba, vino la jugada más polémica del partido y de la serie misma.

Pasados los 30 minutos, Gustavo Ferrareis sacó un disparo dentro del área; Omar Campos, quien estaba a la marca, tenía el brazo estirado y la pelota le pegó en la mano.

La jueza central de este encuentro, la próxima a ser mundialista Katia Itzel García, no consideró que fuera una mano deliberada, amén que desde el VAR tampoco le dieron ninguna indicación de que revisara la acción. Campos, tenía el brazo de forma antinatural y extendió su cuerpo, lo cual la regla dice que significa penal.

Todos los jugadores de los Zorros hicieron la seña de que el futbolista de Cruz Azul había tocado el balón con la mano, pero los reclamos fueron en vano porque la silbante no concedió.

Al no marcarse nada la jugada continuó. Cruz Azul ya tenía la pelota y en un latigazo a pura velocidad, José Paradela se enfiló al área; el arquero Camilo Vargas salió a achicarle el espacio, pero el talentoso jugador argentino le definió raso por abajo de las piernas.

Así llegó el gol que hizo explotar al Coloso de Santa Úrsula que la noche del sábado se vistió completamente de azul, gracias a un entradón de la afición celeste, la cual llenó la parte alta del estadio.

Con el tanto a favor, Cruz Azul ya tenía una ventaja de 4-2 en el global y obligó al Atlas a meterle tres anotaciones si quería echarlo en los cuartos.

Y aunque la visita intentó varias veces, tuvo hasta más tiempo la pelota que los locales, aunado a que puso a trabajar al arquero Kevin Mier quien siempre respondió bien, los rojinegros no pudieron descontar en este juego.

La realidad también es que el técnico Joel Huiqui decidió darle calma a su equipo y dosificar esfuerzos, porque ya con el boleto totalmente asegurado, la semifinal comenzará muy pronto y hay que estar al cien físicamente, más allá del rival que le toque.

El estratega cementero metió algunos minutos a Gabriel Toro Fernández, para que fuera tomando ritmo rumbo al juego en la ida de las semifinales. Cabe recordar que el uruguayo no pudo estar en la ida de cuartos debido a problemas musculares.

Este fue el último juego del Clausura 2026 y de la Liguilla que se disputará en el Estadio Banorte, ya que el 11 de mayo la FIFA tomará posesión del inmueble, exactamente a un mes de la Copa del Mundo.

El Coloso de Santa Úrsula será a partir de ese momento conocido como Estadio Ciudad de México y volverá a abrir sus puertas el 11 de junio con la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica.