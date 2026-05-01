Cruz Azul en problemas: Toro Fernández se pierde la ida ante Atlas por lesión

El delantero, quien aún no renueva contrato con La Máquina, no podrá jugar este sábado en el Jalisco

A Cruz Azul ya se le complicó el inicio de la Liguilla, toda vez que no podrá contar con su único delantero centro nominal de experiencia que tiene en la plantilla. Gabriel Fernández tiene problemas musculares y por ende quedó fuera para el juego de ida ante Atlas.

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De tal forma que el Toro no podrá estar en el primer juego ante los Zorros en el Estadio Jalisco y ante la baja también de Nico Ibáñez, quien sigue en recuperación, el equipo dirigido por Joel Huiqui deberá encontrar la manera de suplir esa baja.

Se prepara Ebere para ser el titular ante los rojinegros

Lo que podría presentar Huiqui como eje de ataque para su primer juego como técnico interino en la Fiesta Grande, es al nigeriano Christian Ebere, si bien el africano no es propiamente un nueve de área.

Pero ante las circunstancias, al técnico celeste no le quedaría de otra más que ponerlo, si bien también tiene a Mateo Levy como otra opción, aunque la realidad es que el joven atacante nada más no da el estirón en primera división.

Cabe recordar que Nico Ibáñez salió lesionado del Clásico Joven ante América a mediados de abril, debido a una ruptura muscular la cual lo tendría fuera lo que resta del torneo en el Clausura 2026.

Por ello es que Cruz Azul estaba rezando para que Gabriel Fernández no se lesionara; lo bueno para La Máquina es que si bien no podrá estar este sábado en Guadalajara, para la vuelta en el Estadio Banorte no tendría mayores problemas para estar en el terreno de juego.

¿Qué pasa con el Toro y su continuidad en Cruz Azul?

La lesión de Gabriel Fernández se da en el marco de que su continuidad en el conjunto cementero no está asegurada, toda vez que es fecha que aún no ha renovado con el club.

El Toro finaliza contrato con Cruz Azul a finales de este 2026, por lo que si no hay una extensión de contrato, desde julio puede comenzar a negociar con otro equipo de la Liga MX o del extranjero, para irse a costo cero.

Si la directiva celeste, sobre todo el área deportiva encabezada por Iván Alonso, no logra un acuerdo con el uruguayo para renovar, no sería descabellado que en este mercado veraniego tras el torneo le busquen acomodo en otro equipo y venderlo para sacar dinero de la transferencia, antes de que se vaya gratis en diciembre.