Cruz Azul es eliminado en cuartos de final de Concachampions 2026 por LAFC: ¡papelón celeste!

El Cruz Azul queda eliminado de la Concachampions 2026 tras caer ante LAFC, con Hugo Lloris como figura clave

El Cruz Azul ha sido eliminado en los cuartos de final de la Concacaf Champions League 2026. La Máquina consumó un rotundo fracaso al toparse con un muro francés que detuvo cualquier intento de remontada. Hugo Lloris tuvo una noche mágica como en sus mejores años con el Lyon y Denis Bouanga martilló el último clavo del ataúd celeste, cuyo sueño de bicampeonato se esfumó ante un LAFC que en la ida fue demoledor.

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Los cementeros igualaron 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc ante Los Ángeles Football Club, pero en el global sucumbieron por un escandaloso 1-4, consecuencia de la contundente actuación del equipo de la MLS en el primer partido de la eliminatoria.

Entre gritos de “¡fuera, Larcamón!”, el técnico Nicolás Larcamón vivió su revés más doloroso, luego de sustituir a Vicente Sánchez, quien había llevado al club al título. Ahora, el argentino tiene en el Clausura 2026 de la Liga MX su única opción de redención.

La Máquina inició con intensidad en busca del milagro. Jeremy Márquez generó la primera llegada con un servicio para Charly Rodríguez, cuyo remate fue controlado por Lloris. Posteriormente, Agustín Palavecino no logró concretar otra opción clara dentro del área.

El LAFC comenzó a aprovechar los espacios. Denis Bouanga exhibió su calidad al superar rivales, mientras que Toro Fernández fue amonestado al intentar detenerlo, reflejando la desesperación celeste.

Gabriel Fernández tuvo una oportunidad clara que Lloris salvó con una gran atajada. Poco después, tras una falta de Sergi Palencia, se marcó penal. A pesar de la revisión del VAR, la decisión se mantuvo y el propio Fernández convirtió el 1-0.

El dominio continuó con llegadas de Palavecino, Montaño y Campos, pero nuevamente Lloris fue figura, manteniendo la ventaja en el marcador global para el equipo angelino.

En la segunda mitad, Cruz Azul insistió con variantes ofensivas, destacando Rodolfo Rotondi, aunque sin precisión. El partido fue interrumpido por el protocolo por grito homofóbico, lo que afectó el ritmo del equipo dirigido por Larcamón.

Las oportunidades continuaron con un disparo de Montaño al poste y varias intervenciones más de Lloris, quien se consolidó como la gran figura del encuentro, evitando cualquier posibilidad de remontada.

El cierre fue aún más complicado: Gonzalo Piovi fue expulsado tras una falta sobre Bouanga, y posteriormente el propio delantero convirtió un penal tras una mano de Willer Ditta, sellando el 1-1 definitivo y el 4-1 global.

Desastre absoluto en Puebla para Cruz Azul, que queda eliminado y sin opciones en la Concachampions, aumentando la presión sobre el proyecto de La Noria.