Cruz Azul golea a Necaxa, amarra el millón de dólares y enfrenta a Atlas en la liguilla

Cruz Azul goleó 4-1 a Necaxa, rompió su racha sin triunfos y aseguró el tercer lugar, además de un premio de un millón de dólares como mejor equipo del año

Cruz Azul tuvo un partido redondo y cortó una racha de nueve juegos sin ganar de la mano de Joel Huiqui, quien debutó con importante triunfo en el último partido de la fase regular.

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No solo fue cortar una racha importante sin ganar, si no que el equipo cementero se embolsó tres puntos que le otorgaron el millón de dólares como el mejor equipo del año futbolístico. Además terminó tercero de la tabla general con 33 puntos, esto lo beneficia porque cierra la llave en casa de los cuartos de final; su rival en esta fase será el Atlas de Diego Cocca.

Con goles de Paradela, Palavecino, Luka Romero y Andrés Montano, Cruz Azul goleo 4-1 a Necaxa quien se despidió del torneo con un doloroso descalabro.